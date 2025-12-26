Brandon Aubrey: de jugador de soccer a fútbol americano, el único en llegar al videojuego Fifa y al Madden

Brandon Aubrey es un pateador muy prestigioso en la NFL, luego de una destacada temporada con Dallas Cowboys, se recuerda los inicios de su trayectoria, que no tienen precedentes.

A pesar de que su equipo no clasificó a los playoffs este 2025, individualmente fue de los puntos altos del equipo de Dallas. Aubrey anotó 133 puntos y convirtió 33 goles de campo. Las estadísticas oficiales de la NFL dejan ver una efectividad de gol del 88%.

Nació el 14 de marzo de 1995 en Estados Unidos y mide 1,91 m; una altura considerable que le permitió jugar dos deportes importantes en su país. En 2017, cuando tenía 22 años, Aubrey fue seleccionado para jugar para el equipo de fútbol profesional, Toronto FC.

Brandon Aubrey fue presentado por Toronto FC en 2017 Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Para entonces, logró ser parte del videojuego más famoso de fútbol, Fifa 18, alcanzó a tener una media de 60 puntos. Llegó de jugar fútbol universitario en la University of Notre Dame, su rol como defensor central, le permitió llegar al equipo profesional, a pesar de que no logró consolidarse en la titularidad.

Luego de no consolidarse en Toronto FC, pasó al Belén Steel FC, que en 2018 jugaba en una división menor de la Organización de Fútbol de Norteamérica (USL).

Mencionó en una entrevista al medio “Si”, de Estados Unidos, que luego, trabajó como ingeniero de software, pero, sin dejar el deporte de lado, su esposa lo convenció de entrenar como pateador, ya que sus cualidades, se acomodan al perfil de este tipo de jugador de fútbol americano.

Según ESPN, durante tres años se preparó con el expateador y entrenador de Mississippi State, Brian Egan, en donde perfeccionó la técnica que lo convirtió en una estrella del fútbol americano.

Brandon Aubrey #17 de Dallas Cowboys Foto: Getty Images

Brandon Aubrey jugó en la USL hasta el 2023, que fue el año en que firmó con Dallas Cowboys, desde este momento, es parte de la NFL, liga en la que logró consolidarse rápidamente, a tal punto de, ser seleccionado desde este año, tres veces consecutivas al Pro Bowl, el premio en el que se seleccionan solamente a los mejores jugadores de fútbol americano de EE. UU.

Lleva más de 100 disparos en su carrera y cuenta con el 89% de precisión en sus disparos. Esto le permite hoy tener una carta muy bien valorada en el juego de NFL, Madden. Cuando en el fútbol soccer solamente llegó a los 60 puntos de valoración.