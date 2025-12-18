Tecnología

Anuncio de Netflix cambiará el mundo de los videojuegos: la condición para poder jugar el próximo Fifa gratis

Fifa confirmó una alianza que permitirá acceder a un nuevo videojuego de fútbol sin realizar un pago adicional.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

19 de diciembre de 2025, 3:38 a. m.
Un nuevo videojuego de Fifa llegará antes del Mundial 2026, con una propuesta pensada para todo tipo de jugadores.
Un nuevo videojuego de Fifa llegará antes del Mundial 2026, con una propuesta pensada para todo tipo de jugadores.

A pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la plataforma confirmó una alianza que cambia las reglas del juego: el próximo título de Fifa podrá jugarse sin costo adicional, siempre que se cumpla una condición clave.

La revelación llegó de la mano del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, quien anunció una asociación estratégica con Netflix Games y el estudio Delphi Interactive.

Según señaló Infantino, el objetivo es claro: “Aspira a llegar a miles de millones de aficionados al fútbol de todas las edades en todo el mundo y redefinirá el concepto mismo de los juegos de simulación”.

Un Fifa gratuito para quienes cumplan una sola condición

El nuevo videojuego de FIFA no se venderá como un título tradicional ni exigirá consolas de última generación.

La única condición para jugar será contar con una suscripción activa a Netflix, la Fifa indica que “bastará con disponer de una cuenta de Netflix y un dispositivo móvil”, ya sea para partidas en solitario o para competir con amigos.

El desarrollo estará a cargo de Delphi Interactive, que también asumirá la publicación del juego, pensado para llegar a públicos de todas las edades y rincones del planeta.

Desde Netflix Games, su presidente Alain Tascan destacó que el Mundial de 2026 será uno de los grandes eventos culturales de la década y que este videojuego permitirá vivir esa emoción sin salir de casa.

“Queremos volver a los orígenes del fútbol al ofrecer un juego del que todo el mundo puede disfrutar con solo apretar un botón”, señaló Tascan.

El historial de todos los ganadores del The Game Awards hasta la fecha

Netflix, Fifa y una apuesta por el fútbol digital masivo

Para Delphi Interactive, el proyecto representa un punto de inflexión en la historia de los videojuegos de fútbol, su fundador y director ejecutivo, Casper Daugaard, aseguró que:

“El fútbol es el deporte más popular del mundo. Como fans incondicionales de FIFA, es un honor para nosotros dar paso a la nueva generación de aficionados y rediseñar el futuro de la franquicia. Nuestro objetivo está claro: que el nuevo Fifa sea el videojuego de fútbol más divertido, accesible e internacional de la historia”.

La alianza también refuerza la estrategia de Netflix de ampliar su catálogo más allá de series y películas, millones de usuarios que ya consumen contenido desde sus televisores podrán ahora acceder a videojuegos incluidos en la misma suscripción, utilizando el celular como control.

De esta manera, el nuevo Fifa se integrará a la oferta de entretenimiento del servicio, sin descargas externas ni pagos adicionales.

