El historial de todos los ganadores del The Game Awards hasta la fecha

The Game Awards se ha convertido en un recorrido anual por la evolución del videojuego, una vitrina que se basa únicamente en los títulos más destacados, pues también permite entender hacia dónde se dirige la industria.

Además de contar con anuncios sorpresa y las revelaciones de grandes estudios, la ceremonia funciona como un reflejo de las tendencias creativas y tecnológicas que han marcado cada año.

Los ganadores previos

Desde la primera edición en 2014, la premiación ha dejado un registro de diferentes obras que han redefinido géneros:

En 2014, Dragon Age: Inquisition abrió esta lista al destacar con un RPG expansivo y un enfoque táctico que revitalizó la saga de BioWare.

Un año después, en 2015, The Witcher 3: Wild Hunt se consolidó como referente narrativo gracias a su mundo abierto lleno de historias interconectadas.

El recuento evidencia la diversidad de propuestas que han logrado imponerse en la gala. | Foto: Imagen tomada de instagram @thegameawards

Overwatch marcó diferencia en el 2016, donde impulsó el fenómeno de los shooters basados en héroes y consolidó el juego por roles, dando paso así al 2017, cuando The Legend of Zelda: Breath of the Wild transformó la exploración en mundo abierto con una libertad sin precedentes.

El 2018 quedó en manos de God of War, que reinventó a Kratos con una propuesta emocional ambientada en la mitología nórdica. En 2019, Sekiro: Shadows Die Twice llevó la precisión en el combate a otro nivel con un sistema centrado en el parry y una ambientación inspirada en la era Sengoku.

En 2020, The Last of Us Part II se impuso teniendo en cuenta a su detallada construcción emocional y su despliegue técnico. Un año más tarde, en 2021, It Takes Two sorprendió al celebrar la cooperación como eje central de su propuesta.

Una mirada reciente al panorama del ‘gaming’

La expansión de los mundos abiertos y las nuevas formas de interacción han marcado los últimos años del listado. En 2022, Elden Ring consolidó la fórmula de FromSoftware en un universo monumental donde la libertad y el descubrimiento fueron protagonistas.

El 2023, Baldur’s Gate III, una adaptación de D&D ofreció un nivel de reactividad pocas veces visto en el rol moderno y en 2024, el galardón fue para Astro Bot, un homenaje lleno de ingenio que celebró la historia de PlayStation con precisión y encanto.