No solo en YouTube: las 3 mejores opciones para ver los Game Awards esta noche desde Colombia

A pocas horas de que comience una de las noches más esperadas por la comunidad gamer, la industria se prepara para celebrar una nueva edición de The Game Awards 2025. La cita, reconocida por destacar los lanzamientos más influyentes del año y coronar al tan discutido Juego del Año, llega con cambios importantes en su forma de llegar al público.

Una ceremonia con más ventanas de transmisión

Para esta edición, el evento amplía su alcance al añadir una nueva plataforma oficial: Amazon Prime Video. Es la primera vez que el gigante del streaming suma la gala a su catálogo sin costo extra para quienes ya cuentan con una suscripción.

A esta novedad se mantienen las señales abiertas que tradicionalmente acompañan la ceremonia. YouTube vuelve a ser el canal de acceso global sin restricciones, mientras que Twitch conserva su papel como espacio para disfrutar la gala en directo, con miles de creadores reaccionando y ofreciendo sus propios co-streams.

Los espectadores en Colombia, Perú y Ecuador podrán conectarse este jueves 11 a las 7:30 p. m. La celebración suele extenderse entre tres y cuatro horas, tiempo suficiente para anuncios sorpresa, tráilers inéditos y las esperadas revelaciones de ganadores.

Opciones disponibles para ver los Game Awards

Prime VideoLos usuarios de Amazon Prime tendrán acceso directo a la transmisión oficial, una incorporación inédita en el historial del evento y que amplía las posibilidades para quienes prefieren ver la gala desde plataformas de entretenimiento tradicionales.

El canal oficial de YouTube de The Game Awards volverá a emitir la ceremonia en vivo, disponible sin necesidad de registro o pago.

La tercera opción se encuentra Twitch, donde la comunidad gamer podrá seguir la gala con calidad mejorada y la experiencia interactiva característica de la plataforma, donde numerosos streamers autorizados compartirán la transmisión con comentarios en tiempo real.

Los candidatos que aspiran a conquistar el GOTY 2025

La competencia por el máximo galardón presenta una selección diversa que mezcla estrenos altamente anticipados con secuelas de franquicias que ya cuentan con un fuerte respaldo de la crítica.

Estos son los nominados al Juego del Año 2025: