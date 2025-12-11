Inteligencia Artificial ya definió a los ganadores del The Game Awards; esto dijo

A pocas horas de que comience la gala, una herramienta de inteligencia artificial simuló la ceremonia de los Game Awards 2025 y arrojó una lista hipotética de ganadores en cada categoría.

Si bien se trata de una predicción, sin embargo, el resultado ofrece un panorama interesante sobre la gran cantidad de títulos podrían sonar aún más esta noche.

Predicciones de la IA para las principales categorías

La IA ofreció una predicción completa basada en análisis de datos recientes. | Foto: Getty Images

Mejor Dirección de Juego

Predicción: Ghost of Yōtei

La IA inclinó la balanza hacia el título ambientado en el Japón feudal, destacándolo por su construcción de mundo y su manejo del ritmo en escenas claves.

Mejor Narrativa

Predicción: Silent Hill f

Según el modelo, el regreso de la franquicia tendría ventaja gracias a su historia psicológica y a una protagonista con gran peso emocional.

Mejor Dirección Artística

Predicción: Hollow Knight: Silksong

El sistema considera que sus paisajes coloridos y su estilo detallado podrían darle la victoria.

Mejor Música y Banda Sonora

Predicción: Death Stranding 2: On the Beach

Para la IA, el enfoque cinematográfico le darían el impulso necesario para destacarse.

Mejor Diseño de Audio

Predicción: Silent Hill f

El modelo anticipa que su atmósfera sonora podría imponerse frente a propuestas más orientadas a la acción.

Mejor Interpretación

Predicción: Konatsu Kato (Silent Hill f)

La IA estima que su desempeño como Hinako podría convertirse en uno de los momentos destacados de la noche.

Innovación en Accesibilidad

Predicción: DOOM: The Dark Ages

La simulación favoreció su implementación de herramientas de accesibilidad adaptadas a la acción frenética del juego.

Mejor Juego con Impacto Social

Predicción: Lost Records: Bloom & Rage

La inteligencia artificial identifica su narrativa íntima como una de las más influyentes del año.

Mejor Juego-Servicio

Predicción: Final Fantasy XIV

El modelo considera su longevidad y actualizaciones constantes como factores decisivos.

Mejor Apoyo a la Comunidad

Predicción: Helldivers II

La IA premia su comunicación cercana y la relación activa con sus jugadores.

Mejor Juego Independiente

Predicción: Hades II

De acuerdo con el sistema, su pulido jugable y su alcance mediático le darían ventaja entre las propuestas indies.

Mejor Debut Indie

Predicción: Blue Prince

El modelo lo elige por su estilo visual distintivo y su propuesta narrativa poco convencional.

Mejor Juego Móvil

Predicción: Wuthering Waves

Para la IA, su combate dinámico y su diseño artístico atraerían a gran parte del público móvil.

Mejor Juego VR/AR

Predicción: Deadpool VR

La simulación apuesta a su popularidad y a su experiencia inmersiva.

Mejor Juego de Acción

Predicción: Ninja Gaiden 4

Según la IA, su regreso contundente podría llevarlo al podio.

Mejor Juego de Aventura

Predicción: Indiana Jones y el Círculo Antiguo

El modelo destaca su mezcla de exploración clásica con mecánicas modernas.

Mejor Juego de Rol (RPG)

Predicción: Monster Hunter Wilds

La IA cree que su escala, diseño y ritmo de progresión podrían convertirlo en el favorito.

Mejor Juego de Lucha

Predicción: Mortal Kombat: Legacy Collection

Para la IA, la nostalgia combinada con mejoras técnicas le daría la ventaja.

Mejor Juego Familiar

Predicción: Donkey Kong Bananza

Su apuesta colorida y su enfoque accesible lo convierten en la elección del modelo.

Mejor Simulación/Estrategia

Predicción: Sid Meier’s Civilization VII

La IA lo proyecta como ganador por su profundidad estratégica y su comunidad fiel.

Mejor Juego de Deportes/Carreras

Predicción: F1 25

El sistema considera que la simulación automovilística podría imponerse por precisión y realismo.

Mejor Multijugador

Predicción: Elden Ring Nightreign

La IA se inclina por su apuesta cooperativa dentro de un universo ya consolidado.

Mejor Adaptación

Predicción: Minecraft

Su influencia cultural y su alcance global lo posicionaron como favorito.

Juego Más Esperado

Predicción: GTA 6

La inteligencia artificial no dudó: el fenómeno mediático sigue siendo el más anticipado del mundo.

Creador de Contenido del Año

Predicción: Kai Cenat

El modelo resalta su impacto en plataformas de streaming durante el último año.

Mejor Juego Esports

Predicción: VALORANT

Según la IA, su escena competitiva estable le daría la victoria.

Mejor Atleta Esports

Predicción: MenaRD

El sistema elige al jugador de Street Fighter por su dominio en torneos internacionales.

Mejor Equipo Esports

Predicción: Team Vitality (Counter-Strike 2)