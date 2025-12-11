Tecnología
Inteligencia Artificial ya definió a los ganadores del The Game Awards; esto dijo
Una IA sorprendió al anticipar qué títulos podrían imponerse esta noche.
A pocas horas de que comience la gala, una herramienta de inteligencia artificial simuló la ceremonia de los Game Awards 2025 y arrojó una lista hipotética de ganadores en cada categoría.
Si bien se trata de una predicción, sin embargo, el resultado ofrece un panorama interesante sobre la gran cantidad de títulos podrían sonar aún más esta noche.
Predicciones de la IA para las principales categorías
Mejor Dirección de Juego
- Predicción: Ghost of Yōtei
La IA inclinó la balanza hacia el título ambientado en el Japón feudal, destacándolo por su construcción de mundo y su manejo del ritmo en escenas claves.
Mejor Narrativa
- Predicción: Silent Hill f
Según el modelo, el regreso de la franquicia tendría ventaja gracias a su historia psicológica y a una protagonista con gran peso emocional.
Mejor Dirección Artística
- Predicción: Hollow Knight: Silksong
El sistema considera que sus paisajes coloridos y su estilo detallado podrían darle la victoria.
Mejor Música y Banda Sonora
- Predicción: Death Stranding 2: On the Beach
Para la IA, el enfoque cinematográfico le darían el impulso necesario para destacarse.
Mejor Diseño de Audio
- Predicción: Silent Hill f
El modelo anticipa que su atmósfera sonora podría imponerse frente a propuestas más orientadas a la acción.
Mejor Interpretación
- Predicción: Konatsu Kato (Silent Hill f)
La IA estima que su desempeño como Hinako podría convertirse en uno de los momentos destacados de la noche.
Innovación en Accesibilidad
- Predicción: DOOM: The Dark Ages
La simulación favoreció su implementación de herramientas de accesibilidad adaptadas a la acción frenética del juego.
Mejor Juego con Impacto Social
- Predicción: Lost Records: Bloom & Rage
La inteligencia artificial identifica su narrativa íntima como una de las más influyentes del año.
Mejor Juego-Servicio
- Predicción: Final Fantasy XIV
El modelo considera su longevidad y actualizaciones constantes como factores decisivos.
Mejor Apoyo a la Comunidad
- Predicción: Helldivers II
La IA premia su comunicación cercana y la relación activa con sus jugadores.
Mejor Juego Independiente
- Predicción: Hades II
De acuerdo con el sistema, su pulido jugable y su alcance mediático le darían ventaja entre las propuestas indies.
Mejor Debut Indie
- Predicción: Blue Prince
El modelo lo elige por su estilo visual distintivo y su propuesta narrativa poco convencional.
Mejor Juego Móvil
- Predicción: Wuthering Waves
Para la IA, su combate dinámico y su diseño artístico atraerían a gran parte del público móvil.
Mejor Juego VR/AR
- Predicción: Deadpool VR
La simulación apuesta a su popularidad y a su experiencia inmersiva.
Mejor Juego de Acción
- Predicción: Ninja Gaiden 4
Según la IA, su regreso contundente podría llevarlo al podio.
Mejor Juego de Aventura
- Predicción: Indiana Jones y el Círculo Antiguo
El modelo destaca su mezcla de exploración clásica con mecánicas modernas.
Mejor Juego de Rol (RPG)
- Predicción: Monster Hunter Wilds
La IA cree que su escala, diseño y ritmo de progresión podrían convertirlo en el favorito.
Mejor Juego de Lucha
- Predicción: Mortal Kombat: Legacy Collection
Para la IA, la nostalgia combinada con mejoras técnicas le daría la ventaja.
Mejor Juego Familiar
- Predicción: Donkey Kong Bananza
Su apuesta colorida y su enfoque accesible lo convierten en la elección del modelo.
Mejor Simulación/Estrategia
- Predicción: Sid Meier’s Civilization VII
La IA lo proyecta como ganador por su profundidad estratégica y su comunidad fiel.
Mejor Juego de Deportes/Carreras
- Predicción: F1 25
El sistema considera que la simulación automovilística podría imponerse por precisión y realismo.
Mejor Multijugador
- Predicción: Elden Ring Nightreign
La IA se inclina por su apuesta cooperativa dentro de un universo ya consolidado.
Mejor Adaptación
- Predicción: Minecraft
Su influencia cultural y su alcance global lo posicionaron como favorito.
Juego Más Esperado
- Predicción: GTA 6
La inteligencia artificial no dudó: el fenómeno mediático sigue siendo el más anticipado del mundo.
Creador de Contenido del Año
- Predicción: Kai Cenat
El modelo resalta su impacto en plataformas de streaming durante el último año.
Mejor Juego Esports
- Predicción: VALORANT
Según la IA, su escena competitiva estable le daría la victoria.
Mejor Atleta Esports
- Predicción: MenaRD
El sistema elige al jugador de Street Fighter por su dominio en torneos internacionales.
Mejor Equipo Esports
- Predicción: Team Vitality (Counter-Strike 2)
La IA apunta a su desempeño sobresaliente en competencias europeas.