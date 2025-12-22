Deportes

DK Metcalf golpeó a un aficionado en la NFL: este es el vídeo, sus razones y las consecuencias tras la sanción de la liga

El aficionado y el jugador ya se habían enfrentado anteriormente.

Camilo Eduardo Velásquez

23 de diciembre de 2025, 12:15 a. m.
El fan no aceptó haber agredido racialmente al jugador
El fan no aceptó haber agredido racialmente al jugador Foto: Composición Semana / X: @BussinWTB y GETTY

El domingo, 21 de diciembre de 2025, se jugaron los partidos correspondientes a la semana 16, en la NFL. Uno de los partidos de la fecha fue Detroit Lions vs. Pittsburgh Steelers, en el que el hecho que se destacó no fue precisamente el deportivo.

DK Metcalf es jugador del equipo visitante, Steelers, y protagonizó el hecho más relevante del fin de semana en la NFL cuando se dirigió a las gradas y atacó a un aficionado.

Según el jugador, estaba siendo víctima de insultos racistas, y, estos mismos actores, habían sido protagonistas de discusiones el año pasado, cuando el jugador defendía los colores del equipo Seattle Seahawks.

Algunos afirman que el hombre que estaba en las gradas, además de lanzar comentarios racistas, usó comentarios ofensivos relacionados con la madre del jugador Metcalf, siendo esta la provocación determinante para la reacción del futbolista.

Estos insultos fueron negados por el aficionado, que afirmó no haber dicho algo en contra del jugador profesional. La agresión fue reflejada por la transmisión oficial a tan solo 2 minutos de terminar el primer tiempo, sin embargo, los árbitros del partido no vieron la acción y es por esto que durante el encuentro no se dio ninguna amonestación o se tomó alguna medida con respecto a o el hecho.

Muere estrella de la NFL en extrañas circunstancias: Estados Unidos está de luto

El medio CBS transmitía este partido y el reportero Tracy Wolfson reportó que el aficionado tenía una camiseta con el dorsal del jugador y tras un comentario, el jugador no se contuvo y se dirigió con vehemencia a las gradas.

Sanción al jugador

Esta determinación se dio en medio de la discusión en la que una parte de las personas defienden al jugador, apelando a las constantes agresiones verbales que sufren los jugadores, además de su argumento en el cual determinan que el racismo se debe “atacar de frente” y otros señalan la falta de profesionalismo del deportista, destacando que su reacción fue desmedida.

La liga manifestó lo siguiente: “Los jugadores no pueden ingresar a las gradas ni confrontar a los fanáticos en ningún momento el día del juego y... si un jugador hace contacto físico innecesario con un fanático de cualquier manera que constituya una conducta antideportiva o presente problemas de control de multitudes y/o riesgo de lesiones, será considerado responsable“.

Metcalf se perderá los dos siguientes partidos debido a la suspensión, se vienen los encuentros correspondientes a la semana 17, frente a Cleveland Browns y 18 en la que se enfrenta a los Baltimore Ravens, que son las últimas de la fase regular de la NFL.

El equipo y el jugador no recibieron sanciones económicas, sin embargo, tienen la posibilidad de apelar la sanción que, hasta el momento, solo aparta al Metcalf de las canchas durante dos partidos.

