Muere estrella de la NFL en extrañas circunstancias: Estados Unidos está de luto

Una de las futuras promesas del equipo insignia de Texas se fue antes de tiempo. Las autoridades investigan las causas.

6 de noviembre de 2025, 9:44 p. m.
ARLINGTON, TX - DECEMBER 22: Marshawn Kneeland #94 of the Dallas Cowboys looks on from the sideline during the national anthem prior to an NFL football game against the Tampa Bay Buccaneers at AT&T Stadium on December 22, 2024 in Arlington, Texas. (Photo by Cooper Neill/Getty Images)
Marshawn Kneeland de Dallas Cowboys fue hallado muerto. | Foto: Getty Images

Marshawn Kneeland, jugador de fútbol americano de Dallas Cowboys, falleció en un aparente suicidio tras una persecución nocturna con la policía en Frisco, Texas, según informaron este jueves 6 de noviembre autoridades locales.

En la mañana del jueves, Vaqueros informó la muerte de Kneeland sin detallar las causas.

El defensor, de 24 años, se encontraba en su segunda temporada con la franquicia texana.

La policía de Frisco, un suburbio de Dallas, reportó unas horas después que Kneeland fue hallado muerto en un “posible suicidio”.

El jugador, según el reporte policial, no atendió en la noche del pasado miércoles 5 de noviembre un pedido de detenerse en la carretera por parte de agentes de seguridad de Texas, dando inicio a una persecución a la que se sumaron unidades de la policía de Frisco.

Poco después, las autoridades encontraron el vehículo estrellado en la vía y lanzaron un operativo empleando drones y perros policía para buscar a Kneeland, que habría huido a pie del lugar.

Contexto: Esto es lo que no sabía de la agencia libre de las Grandes Ligas: inician las negociaciones

En la madrugada del jueves, el jugador fue hallado muerto con un “disparo de bala, presumiblemente autoinfligido”, señaló el texto.

Durante la persecución, la policía recibió información de que Kneeland había expresado “intenciones suicidas”, de acuerdo con el reporte.

Kneeland, elegido en la segunda ronda del Draft de 2024, participó en siete de los nueve partidos de esta temporada de Cowboys.

Apenas el pasado lunes 3 de noviembre anotó el primer touchdown de su carrera, tras el bloqueo de una patada de despeje, durante la derrota ante los Arizona Cardinals (27-17).

“Marshawn era un compañero de equipo querido y miembro de nuestra organización”, recordaron los Cowboys en su mensaje.

Contexto: Karol G se lució en su show de medio tiempo de la NFL en Brasil al estilo de ‘Tropicoqueta’: así fue su espectáculo

La perdida de Kneeland causó gran asombro en la comunidad estadounidense, puesto que se trataba de un jugador que tenía una prometedora carrera por delante y que seguramente sería una de las estrellas mediáticas del deporte más popular del país.

Por ello, la NFL se pronunció respecto a esta perdida y con un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de X dio a conocer la triste noticia. Decía: “Nos entristece profundamente la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland, jugador de los Cowboys. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina, su familia, sus amigos y sus compañeros de equipo”.

*Realizado con información de AFP*

