Karol G se lució en su show de medio tiempo de la NFL en Brasil al estilo de ‘Tropicoqueta’: así fue su espectáculo

En los últimos días, Karol G se mostró feliz a través de sus redes sociales tras llegar a Brasil con el propósito de cumplir un logro más en su carrera musical: dar el show de medio tiempo en el partido oficial de la NFL en São Paulo.

“Hoy es un día muy especial! Después de mucho tiempo vuelvo a uno de mis lugares favoritos en el mundo y donde, no importa que, me siento plenamente feliz: ¡El escenario!”, escribió la artista paisa poco antes de sorprender con su espectáculo la noche del 5 de septiembre de 2025, al mejor estilo de su más reciente álbum Tropicoqueta.

En medio del concierto, la artista no solo puso a vibrar a São Paulo con su sabor latino en medio del partido entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, sino que también dejó a los asistentes impresionados con sus looks y sus impecables coreografías en la tarima.

Así fue el show de Karol G en el NFL en Brasil

Para este espectáculo sin precedentes, Karol G eligió un vestido muy tropical compuesto por un sujetador decorado con dos piñas y tirantes coloridos.

Una vez apareció en el escenario, junto a su equipo de bailarines, protagonizó un baile lleno de ritmo en una puesta en escena muy bien preparada, captando la atención de cada una de las personas que estaban presentes en el campo del Neoquímica Arena, casa del Corinthians.

La canción que eligió la paisa para empezar este show fue Bandida entrenada, un phonk brasileño mezclado con reguetón en el que ella canta en portugués, demostrando su talento en el país suramericano y dejando en alto el nombre de Colombia.

Luego, el espectáculo continúo con una mezcla de sus más recientes éxitos musicales, Latina Foreva, Si antes te hubiera conocido y Un gatito me llamó, ritmos latinoamericanos que se tomaron por completo este evento, transmitido gratuitamente y para todo el mundo en el canal de YouTube de la NFL.

Fue así como en tan solo 15 minutos de presentación, la colombiana se lució marcando un hito más en su carrera y celebrando un poco más de un mes del lanzamiento de Tropicoqueta, culminando su show con Papasito.

“He visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí. No puedo esperar para celebrar con todos en São Paulo y con los fans alrededor del mundo”, expresó la paisa luego de confirmar que haría parte de la apertura de la NFL.