Karol G brilló en concierto en el Vaticano; así fue la velada y su show con Andrea Bocelli

Karol G, considerada una de las artistas más famosas de Colombia en el mundo, cautivó este sábado, 13 de septiembre, con un show que dio en un concierto del Vaticano, “Grace for the World”, el cual fue creado por la paz y la fraternidad en el mundo.

La artista fue una de las presentaciones principales, elevando el ambiente con elegancia, estilo y talento. Su presencia la convirtió en la primera latina en actuar en esta clase de eventos frente al papa, marcando su sello.

La ‘bichota’ apareció acompañada de su padre, quien la acercó hasta el escenario para interpretar Mientras me curo del cora, con un vestido elegante de manga larga en tono negro, con brillantes y su cabello recogido, con algunos mechones sueltos en ondas.

#EsTendencia: Karol G canta “Mientras Me Curo del Corazón” en el evento “Grace For The World” en la ciudad de Roma 🇮🇹



Transmisión en vivo a través de Disney + 📺pic.twitter.com/kOT13sm3VQ — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) September 13, 2025

Lo emotivo de la noche fue su interpretación de Vivo por ella junto a Andrea Bocelli, dándole a la velada un dúo para recordar. Los dos combinaron sus voces, conmoviendo a millones que presenciaron este acto.

Sin duda, un gran momento del Concierto #GraceForTheWorld desde El Vaticano.@karolg 🇨🇴🇨🇴🇨🇴 y Andrea Boccelli

Vivo por ella.



Sigan sufriendo y minimicen que es un orgullo que KarolG esté allí. pic.twitter.com/6kOcU0owss — DoñaPily (@dona_pily2) September 13, 2025

Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo y elogiando lo que se vio en el escenario, donde la música y los sentimientos fluyeron. En redes sociales estallaron los halagos, disfrutando de estos pasos gigantes que había dado la celebridad.

El evento gratuito incluyó un espectáculo de luces con 3.500 drones y contó también con la actuación del compositor estadounidense John Legend, la estrella del K-Pop BamBam, la franco-beninesa Angélique Kidjo y el coro de gospel Voice of Fire, entre otros.

Según la página del concierto, las entradas se agotaron rápidamente, logrando gran acogida del público e invitados.

“El mundo está marcado por conflictos y divisiones, y ustedes están unidos en un fuerte y valiente ‘no’ a la guerra y ‘sí’ a la paz y la fraternidad”, declaró el pasado viernes el papa León XIV, quien no debería asistir a la cita, según su agenda oficial.

“Quiero agradecer a los artistas que, gracias a su creatividad, difundirán este mensaje por todo el mundo desde la magnífica columnata de Bernini”, agregó el pontífice.

Papa León XIV | Foto: AFP

Este megaconcierto cierra el tercer “Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana”, un ciclo de reuniones lanzado tras la publicación en octubre de 2020 de la encíclica del papa Francisco “Fratelli tutti” (“Todos hermanos”).

“Juntos, difundamos a través de la música el mensaje de unidad y gracia para toda la humanidad”, publicó días atrás Pharrell Williams en su cuenta de Instagram.

Los organizadores no precisaron cuántos espectadores se inscribieron para acudir a este concierto, anunciado durante el verano boreal. La plaza de San Pedro tiene capacidad para acoger a decenas de miles de personas.

La cita musical fue retransmitida en vivo en varios canales estadounidenses e italianos, logrando que el público se conectara de diversas formas con este proyecto. Disney + también realizó esta dinámica, llegando a más usuarios.