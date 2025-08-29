Karol G se unirá a Pharrell Williams y Andrea Bocelli en histórico concierto en el Vaticano

Karol G está a punto de escribir una página inédita en su carrera al ser una de las invitadas especiales del evento Grace from the World, que se realizará el próximo 13 de septiembre en la icónica Plaza de San Pedro, en el corazón del Vaticano.

Este concierto, de entrada gratuita y abierto al público, tiene como propósito promover la paz y la fraternidad mundial en el contexto de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana.

El evento cultural y espiritual será dirigido por dos gigantes de la música: Pharrell Williams y el reconocido tenor italiano Andrea Bocelli, quien confirmó la participación de Karol G en sus redes sociales y destacó la experiencia única que ofrecerá el espectáculo.

Además de Karol G, el cartel contará con figuras internacionales como John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angélique Kidjo y Jelly Roll. Los artistas estarán acompañados por un coro de 250 voces, y el show incluirá un impresionante despliegue visual de drones y luces inspirado en la Capilla Sixtina, transformando el cielo romano en una atmósfera mágica y trascendental.

El evento Grace from the World será una jornada de dos días de diálogo y reflexión en la Santa Sede, centrada en la fraternidad humana impulsada por el papa León XIV. La música, la paz y la espiritualidad se unirán en esta cita para transmitir un mensaje de unidad y esperanza que trasciende fronteras religiosas y culturales.

Karol G empieza a conquistar el público europeo. | Foto: Getty Images

Karol G, con su voz y presencia, llevará no solo la bandera de Colombia, sino también un mensaje global de hermandad a este escenario, uno de los más simbólicos del planeta.

Con el fin de que el evento impacte a la mayor cantidad de personas, el concierto será transmitido a nivel mundial a través de plataformas como Disney+, Hulu y ABC News, a partir del mediodía, hora colombiana.

A pocos días de su realización, los ojos del mundo están puestos sobre el evento no solo por el impacto que tendrá en la carrera artística de Karol G, sino también porque será un histórico encuentro cultural y espiritual que unirá talentos de géneros y generaciones diversas en el corazón de la Santa Sede.