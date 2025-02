En el arte, las cifras no arrastran verdades, pero cuando son tan asombrosas como las de Andrea Bocelli, sí dimensionan un fenómeno. En una carrera que lo vio despegar en 1994, en sus avanzados treintas, y lo ha llevado a los escenarios más prestigiosos del planeta, el excepcional cantante, que perdió la vista a los 12 años, ha vendido más de 90 millones de discos y sus cinco canciones más escuchadas en Spotify superan los 100 millones de reproducciones (“Perfect Symphony”, en colaboración con Ed Sheeran, está por encima de los 210 millones). Pero sus hitos van más allá de lo cuantificable, y por eso le pedimos a él, en esta entrevista, compartir los esenciales.

El fenómeno Andrea Bocelli es el de un hombre que ha demostrado que, más allá de una discapacidad, de algunos amigos polémicos o de posturas controvertidas, le entrega al mundo su alma abierta, cálida, haciendo de este un lugar más lírico y llevadero. Bocelli transmite esperanza por medio de su arte, el canto. Su voz, sentida, versátil, sensible, es capaz de llenar espacios con susurros o exaltarlos con esos acordes que lo exigen al máximo. Bocelli, además, es un puente vivo entre estilos clásicos, sonidos modernos y raíces populares. La suya es la combinación entre atractivo global, tendencias, inquietudes e inmenso talento.

Ahora que regresa al país, el 21 de febrero, al estadio El Campín (su última visita fue a Cartagena en 2021), SEMANA habló con él. Respondió desde Miami, entre conciertos, sobre lo que le representa la música, lo que ofrecerá su espectáculo y mucho más.

La fama le llegó tarde a Andrea Bocelli (Italia, 1958). A eso le atribuye jamás despegar los pies del suelo, más allá de vender decenas de millones de discos y tocar en escenarios icónicos. | Foto: getty images

SEMANA: ¿Qué sabe de Colombia y qué lo intriga?

ANDREA BOCELLI: Naturalmente, conozco Colombia, aunque menos de lo que quisiera. Sé que es un país riquísimo en historia, arte y cultura, y que posee extraordinarias bellezas naturales. Sé de las colecciones precolombinas de valor incalculable, pero también de las numerosas obras de uno de sus grandes artistas contemporáneos, Fernando Botero (en Italia casi era mi vecino, su residencia en la Toscana estaba a pocos kilómetros de la mía). Además, sé, porque lo he experimentado, que los colombianos son hospitalarios, cálidos, empáticos. Y por eso estoy feliz de regresar a Bogotá y reencontrarme con ese público que me sigue con tanto cariño y agradecerle en persona.

SEMANA: Céline Dion ha dicho que si Dios cantara, tendría su voz. ¿Qué opinión le merece esa afirmación?

A.B.: Céline es una amiga querida y una artista excepcional. Creo que quiso proponer esta hipérbole para expresar su afecto hacia mí: una afirmación poética que aún hoy me halaga y que ha impactado el imaginario colectivo, aunque de manera declaradamente y voluntariamente desproporcionada. Sin embargo, esa frase ofrece aún la medida de una estima mutua, personal y profesional, que nunca ha flaqueado, a lo largo de estos años.

SEMANA: ¿Qué le significa la música? ¿Ha cambiado ese significado con la fama y notoriedad?

A.B.: Hoy, como hace 30 años, la música es mi terapia, es una forma de darle ligereza a la vida. ¡He experimentado yo mismo su poder taumatúrgico! El arte es un don del cielo adaptado a la promoción del espíritu, a la propagación del bien: ¡abre la mente y el corazón! En cuanto a la fama, habiendo alcanzado la notoriedad (y el consiguiente reconocimiento económico) a una edad avanzada, superados los 35 años, creo que me ayudó a mantener los pies en la tierra y no perder el contacto con la realidad. Inflarse de orgullo es un accidente intelectual, una desgracia que, por suerte, he logrado mantener alejada. Es innegable que ser apreciado es motivo de satisfacción, pero ser famoso no constituye una cualidad: la fama, en sí misma, no es ciertamente una virtud.

SEMANA: Ha llenado estadios por el mundo y ha cantado con su hijo en los Óscar, pero ¿qué momentos define la carrera de Andrea Bocelli?

A.B.: Una casa está hecha de muchos ladrillos, y cada uno tiene su propia importancia, y creo que así debe ser una carrera artística. Cada concierto, cada experiencia ha sido valiosa y ha contribuido a convertirme en lo que soy. Naturalmente, hay momentos que recuerdo con más emoción: la primera vez que estuve en el escenario protagonizando una ópera (en 1998, interpretando La Bohème), el debut en el Metropolitan Opera House en 2011 y las ocasiones en las que tuve el privilegio de cantar para el papa Juan Pablo II, luego para el papa Benedicto XVI y finalmente para el papa Francisco. También recuerdo el concierto, en 2011, en el Great Lawn de Central Park; y, recientemente, me conmovió la benevolencia del público de Hyde Park, en Londres, y del Teatro del Silenzio, en Toscana. ¡Fueron los conciertos celebrativos por mis 30 años de carrera!

SEMANA: Para quienes aún no se animan a ir a escucharlo, ¿cómo describe el concierto?

A.B.: En estas tres décadas creo que nunca he hecho un concierto igual a otro. Esa es la belleza de la música en vivo, una experiencia y el fruto de mil variables. Pero la estructura de mis presentaciones sí sigue una forma precisa, consolidada, que empleo hace muchos años. Hay una primera parte orientada a piezas líricas conocidas y amadas, teniendo en cuenta mi vocalidad (la típica del tenor italiano, por lo tanto, no podrá faltar música de Giuseppe Verdi y Giacomo Puccini); hay una segunda parte vinculada a las romanzas populares que calientan el corazón en cualquier latitud, y también a algunas de las piezas más conocidas de mi repertorio pop. Para el concierto en Bogotá estoy muy satisfecho con los esfuerzos en juego para que el evento genere una experiencia de gran impacto, para el espíritu y para los sentidos. Sé que las expectativas son altas: por mi parte y la de mi equipo, hemos hecho realmente lo máximo para ofrecer una noche dedicada a la belleza del arte, con la voluntad de devolver una sonrisa, algunos momentos de ternura y de positividad.

SEMANA: Entre las grandes colaboraciones con músicos y cantantes, ¿alguna favorita? ¿Qué colaboración haría si pudiera revivir a alguien?

A.B.: Para responder tendría que mencionar demasiados nombres, uno tras otro, corriendo el riesgo de olvidar muchos. Cantar juntos, en el repertorio lírico como en el pop, es una experiencia muy gratificante e intensa que recorro desde mis inicios. He tenido la fortuna de cantar con colegas maravillosos. Si tuviera que mencionar un dueto, una colaboración “de ensueño”, podría citar a Franco Corelli para la lírica (ya que expresa mi ideal de tenor) y a Frank Sinatra para el pop (porque es el más grande crooner de todos los tiempos).

Los cantantes Andrea Bocelli y Tony Bennett actúan en Central Park, Great Lawn el 15 de septiembre de 2011 en Nueva York. Bocelli considera este uno de los hitos de su carrera. | Foto: Getty Images

SEMANA: Todos queremos experimentar “Nessun dorma”, pero, ¿cuáles son sus piezas favoritas de interpretar?

A.B.: Para interpretar de la mejor manera una pieza, debo enamorarme de ella, y si eso no ocurre, la mayoría de las veces no la canto, porque no sonaría creíble. La respuesta más honesta que puedo dar es que cada pieza que propongo está entre mis favoritas. Considero el repertorio lírico un verdadero “paraíso de la música” y encuentro extremadamente gratificante frecuentar el vastísimo repertorio tenoril, italiano y no solo… Dada la tipología de mi voz, tengo la suerte de poder interpretar a esos héroes del melodrama que se hicieron inolvidables gracias al genio musical de autores como los ya mencionados Giacomo Puccini y Giuseppe Verdi, pero también Umberto Giordano, Pietro Mascagni y muchos otros…

Pienso en el ‘Improvviso’, de Andrea Chénier; pienso en ‘E lucevan le stelle’, de Tosca; en ‘Che gelida manina’, de La Bohème; en ‘Celeste Aida’, de Aida… Y por supuesto, en ‘Nessun dorma’, de Turandot (que habitualmente cierra mis conciertos), himno de victoria de todos los tenores.

En cuanto al repertorio pop, podría sacar a relucir decenas de títulos, pero me limito a mencionar “Time to say Goodbye”, una pieza que no me canso de cantar, pues significó mucho en mi carrera (es un clásico, a su manera). Y me alegra haber realizado una versión renovada, producida y arreglada por Hans Zimmer, en dúo con mi hijo Matteo, incluida en mi último álbum, Duets.

SEMANA: Su show tiene un aspecto visual característico e invitados especiales, ¿qué nos puede contar al respecto?

A.B.: El concierto tiene una partitura paralela, de orden multimedia, con proyecciones y coreografías vinculadas al concepto de belleza, expresado a través del patrimonio paisajístico y artístico de mi país. Para enriquecer el evento colombiano, entre los invitados que me acompañarán, estarán la espléndida voz de la soprano María Aleida y la formidable cantante pop Pia Toscano. También nos acompañará Andrea Griminelli un virtuoso de la flauta travesera de fama mundial, ya colaborador de Luciano Pavarotti; y en el podio estará el Maestro Carlo Bernini, un querido amigo de siempre y excelente profesional, quien es una garantía para dirigir una velada tan compleja (por la variedad del repertorio propuesto).

