Andrea Bocelli sorprendió en el sorteo de la Fifa con impecable presentación: así se vivió el momento

El famoso y reconocido tenor se presentó en este importante evento, previo a la Copa del Mundo 2026.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 5:10 p. m.
Andrea Bocelli, tenor que realizó su presentación en el sorteo de la FIFA 2026.
Andrea Bocelli, tenor que realizó su presentación en el sorteo de la Fifa 2026. | Foto: RCN

Este viernes 5 de diciembre comenzó el sorteo que marcará el punto de partida del próximo campeonato mundial de fútbol.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Sorteo del Mundial 2026: siga en directo la transmisión y las últimas noticias desde Washington

La ceremonia se desarrolla en Washington, capital de Estados Unidos, una de las naciones anfitrionas del torneo que reunirá a 48 selecciones el año entrante.

El evento, cargado de figuras del deporte, la música y el entretenimiento, tuvo uno de sus momentos más destacados con la presentación del tenor Andrea Bocelli, quien emocionó al público con una interpretación conmovedora de Nessun dorma, de la ópera Turandot.

La presentación del famoso tenor llenó de emoción a todos los presentes, en especial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a Gianni Infantino, presidente de la Fifa, quienes se alzaron en aplausos al culminar su impecable presentación.

En redes sociales, centenares de internautas mostraron su emoción por la maravillosa presentación del italiano.

“Andrea Bocelli deslumbra en el Kennedy Center”; “Andrea Bocelli es un cantante talentoso ¡Felicidades"; “Agradezco a la Fifa de no poner a cantar en su prestigioso sorteo a un reguetonero y caer en lo bajo y poner a Andre Bocelli, e incluso a Robbie Williams. Es maravilloso. Ese es el estándar que merece un evento así”; “¡Impresionante! Andrea Bocelli realiza espectacular interpretación para dar el banderazo al Sorteo del #Mundial2026: El tenor italiano abrió con el Nessun Dorma“, fueron algunos de los comentarios.

Contexto: Predicción alienígena en el sorteo de la FIFA: Baba Vanga advirtió lo que podría pasar este viernes 5 de diciembre

El tenor italiano ya se ha presentado en varios eventos de esta magnitud y uno de los últimos fue en el mes de septiempre en el Vaticano, donde cantó junto a la cantante colombiana Karol G su más grande éxito, Vivo por ella.

Además del gran tenor italiano, y del inicio del evento a cargo del actor Kevin Hart, luego salió a escena el cantante Robbie Williams junto a Nicole Scherzinger interpretando Desire, que es uno de los himnos oficiales del sorteo.

Estos dos cantantes también se llevaron los aplausos del público, mientras interpretaban la nueva canción teniendo imágenes de mundiales pasados proyectándose detrás de ellos en la gran pantalla.

Bombos del sorteo del Mundial 2026

  • Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más cuatro ganadores de los repechajes de la Uefa y dos ganadores de los repechajes intercontinentales.

