Este viernes 5 de diciembre, alrededor del mediodía en Colombia, está previsto el sorteo que definirá el punto de partida del próximo torneo mundial de fútbol.

La ceremonia tendrá lugar en Washington, ciudad que figura entre las sedes de la Copa del Mundo que se disputará el año entrante y que reunirá a 48 selecciones que jugarán hasta que uno resulte campeón.

Según informó la Fifa el pasado miércoles 3 de diciembre, al evento asistirán reconocidas figuras del deporte y del mundo del entretenimiento, quienes serán parte del espectáculo que acompañará el anuncio oficial de los emparejamientos.

Profecía alienígena que se daría en el sorteo de la Fifa World Cup

Este compromiso, previo a la Copa del Mundo 2026, da bastante de qué hablar, y recientemente, una predicción de la famosa y reconocida clarividente Baba Vanga recae sobre este día 5 de diciembre, en este importante sorteo.

La mujer búlgara, que vaticinó el ataque a las Torres Gemelas y Chernóbil, en una de sus predicciones mencionó que los seres humanos podrían tener un primer contacto con seres alienígenas en un “evento deportivo” en el año 2025.

En su visión, la clarividente describió que un ovni (objeto volador no identificado) se dejaría ver como una “nueva luz en el cielo” durante la ceremonia.

Este vaticinio se presenta como el primer contacto y en lugar de dar miedo, traería respuestas al mundo.

Baba Vanga aseguró que este fenómeno se podría dar durante un evento deportivo y que, además, muchas personas de todo el mundo podrían verlo.

Pese a que la clarividente nunca mencionó el evento y el sorteo no es propiamente un juego, sí es un evento previo a uno de los compromisos deportivos más grandes del mundo.

En esta predicción tampoco se mencionó en qué momento del año sería, y viendo que es el último mes de 2025 y compromisos deportivos como el Super Bowl, la final del Mundial de Clubes, las finales de la NBA, la Champions League y las 500 millas de Indianápolis ya pasaron, se apunta con bastante nerviosismo a ese sorteo previo a la Copa del Mundo de 2026.

Esta teoría y predicción de Baba Vanga cobró fuerza luego de que, hace varias semanas, la Nasa activara su Plan de Defensa Planetaria por la presencia del objeto interestelar 3I/Atlas.