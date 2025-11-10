Suscribirse

Experto en vida extraterrestre plantea asombrosa teoría sobre 3I/ATLAS: anomalías detectadas podrían cambiarlo todo

Avi Loeb se ha convertido en uno de los astrofísicos que examina con mayor detalle este enigmático cuerpo celeste.

Redacción Tecnología
10 de noviembre de 2025, 2:55 p. m.
El cometa interestelar 3I/ATLAS ha generado gran interés científico.
El cometa interestelar 3I/ATLAS ha generado gran interés científico. | Foto: Getty Images

3I/ATLAS es el nombre que ha captado la atención en 2025, despertando intriga, misterio y múltiples teorías entre la comunidad científica. El cometa fue descubierto en julio mediante el telescopio de sondeo del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés), ubicado en Río Hurtado, Chile.

Desde su hallazgo, ha generado gran interés debido a sus características, su velocidad y la trayectoria que lo llevó a acercarse tanto al Sol como a la Tierra. Aunque diversos estudios han establecido que no representa un peligro para nuestro planeta, lo cierto es que continúa alimentando especulaciones.

“El cometa 3I/ATLAS no representa una amenaza para la Tierra y se mantendrá alejado de nuestro planeta. Lo más cerca que se aproximará es alrededor de 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros, o 170 millones de millas)”, señala el portal ciencia.nasa.gov.

El misterioso cometa C/2025 K1 (ATLAS) se aproxima a la Tierra.
Cometa 3l/ATLAS ha sido objeto de estudio en los últimos meses. | Foto: Getty Images

Uno de los expertos que más atención ha prestado a este objeto interestelar es Avi Loeb, astrofísico conocido por sus investigaciones sobre posibles indicios de vida extraterrestre y tecnología no humana. Según Loeb, ciertas anomalías observadas en 3I/ATLAS podrían sugerir un origen distinto al de un cometa o asteroide tradicional.

Contexto: Por primera vez en la historia, científicos detectaron una señal de radio emitida por el cometa 3I/Atlas

En una reciente entrevista para FOX 10 —difundida en X por la cuenta @UAPWatchers—, Loeb afirmó que el objeto podría presentar comportamientos inusuales que no coinciden con lo que se espera de un cuerpo celeste de este tipo. El astrofísico incluso planteó la posibilidad de que se trate de tecnología no humana y advirtió que, en caso de ser así, implicaría un escenario complejo para la humanidad.

“3I/ATLAS se mueve tres veces más rápido que nuestro cohete más veloz y es cincuenta veces más grande que Starship. No podemos hacerle frente. Pero si sobrevivimos a semejante encuentro, debería llenarnos de humildad. Significa que tenemos hermanos en la familia de civilizaciones inteligentes más avanzadas que nosotros. Eso debería inspirarnos a superarnos, no a sentir envidia”, aseguró.

La animación creada a partir de una serie de imágenes de 30 segundos muestra el movimiento del misterioso 3I/ATLAS a través del espacio, uno de los acercamientos más cercanos registrados por una sonda
3I/ATLAS tendrá su mayor acercamiento a la Tierra el 19 de diciembre de 2025. | Foto: 123RF

Una de las anomalías señaladas proviene de imágenes difundidas el 5 de noviembre, donde se observa una fuente de luz sin la típica cola cometaria, algo poco común en este tipo de objetos. Además, Loeb destaca que la trayectoria de 3I/ATLAS está casi perfectamente alineada con el plano orbital de los planetas del sistema solar, con una desviación menor a cinco grados.

También, en los meses de julio y agosto de 2025 se detectó una emisión de material dirigida en sentido opuesto a la cola habitual de un cometa, apuntando directamente hacia el Sol. Los especialistas confirmaron que este fenómeno no responde a un efecto de perspectiva, sino a un comportamiento real del objeto, algo que no suele observarse en cometas tradicionales.

Noticias relacionadas

Cometaastrofísicoextraterrestres

