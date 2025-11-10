Experto en vida extraterrestre plantea asombrosa teoría sobre 3I/ATLAS: anomalías detectadas podrían cambiarlo todo

3I/ATLAS es el nombre que ha captado la atención en 2025, despertando intriga, misterio y múltiples teorías entre la comunidad científica. El cometa fue descubierto en julio mediante el telescopio de sondeo del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés), ubicado en Río Hurtado, Chile.

Desde su hallazgo, ha generado gran interés debido a sus características, su velocidad y la trayectoria que lo llevó a acercarse tanto al Sol como a la Tierra. Aunque diversos estudios han establecido que no representa un peligro para nuestro planeta, lo cierto es que continúa alimentando especulaciones.

“El cometa 3I/ATLAS no representa una amenaza para la Tierra y se mantendrá alejado de nuestro planeta. Lo más cerca que se aproximará es alrededor de 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros, o 170 millones de millas)”, señala el portal ciencia.nasa.gov.

Cometa 3l/ATLAS ha sido objeto de estudio en los últimos meses. | Foto: Getty Images

Uno de los expertos que más atención ha prestado a este objeto interestelar es Avi Loeb, astrofísico conocido por sus investigaciones sobre posibles indicios de vida extraterrestre y tecnología no humana. Según Loeb, ciertas anomalías observadas en 3I/ATLAS podrían sugerir un origen distinto al de un cometa o asteroide tradicional.

En una reciente entrevista para FOX 10 —difundida en X por la cuenta @UAPWatchers—, Loeb afirmó que el objeto podría presentar comportamientos inusuales que no coinciden con lo que se espera de un cuerpo celeste de este tipo. El astrofísico incluso planteó la posibilidad de que se trate de tecnología no humana y advirtió que, en caso de ser así, implicaría un escenario complejo para la humanidad.

🚨 Avi Loeb on FOX 10 “If it’s technological, yes… we’re screwed.”



Avi Loeb was on FOX 10 to discuss the latest on 3I/ATLAS, the Mars Reconnaissance Orbiter data, and what Congress is doing behind the scenes.



Loeb revealed that Rep. Anna Paulina Luna personally met with NASA… pic.twitter.com/vTppIbTMSS — Skywatch Signal (@UAPWatchers) November 6, 2025

“3I/ATLAS se mueve tres veces más rápido que nuestro cohete más veloz y es cincuenta veces más grande que Starship. No podemos hacerle frente. Pero si sobrevivimos a semejante encuentro, debería llenarnos de humildad. Significa que tenemos hermanos en la familia de civilizaciones inteligentes más avanzadas que nosotros. Eso debería inspirarnos a superarnos, no a sentir envidia”, aseguró.

3I/ATLAS tendrá su mayor acercamiento a la Tierra el 19 de diciembre de 2025. | Foto: 123RF

Una de las anomalías señaladas proviene de imágenes difundidas el 5 de noviembre, donde se observa una fuente de luz sin la típica cola cometaria, algo poco común en este tipo de objetos. Además, Loeb destaca que la trayectoria de 3I/ATLAS está casi perfectamente alineada con el plano orbital de los planetas del sistema solar, con una desviación menor a cinco grados.