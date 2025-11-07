Suscribirse

Ciencia

3I/ATLAS: ¿Por qué se dice que el cometa interestelar podría revelar los secretos más antiguos del cosmos?

Investigadores descartan anomalías en su comportamiento y aseguran que su actividad sigue los patrones de un cometa natural.

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

8 de noviembre de 2025, 12:43 a. m.
Los compuestos detectados en 3I/ATLAS, como el agua y el dióxido de carbono, lo convierten en una cápsula del tiempo cósmica.
En conversación con Negocios TV, la científica destacó el valor de los compuestos presentes en el cometa. | Foto: LinkedIn - Tessa Frincke/ Getty

El 3I/ATLAS mantiene con la atención de la comunidad científica pues este objeto que proviene de más allá de nuestro sistema solar podría contener información valiosa sobre cómo se formaron los primeros mundos del universo.

El estudio de este objeto podría significar una opción clara hacia la historia más temprana del cosmos de acuerdo con la astrofísica Tessa Frincke, investigadora de la Universidad Estatal de Michigan.

Frincke, quien inició su doctorado recientemente, se ha sumergido en el análisis de los datos de este objeto para trazar su recorrido futuro.

“He tenido que aprender mucho rápidamente y me sorprendió la cantidad de personas involucradas”, señaló en msutoday.

3I/ATLAS no solo viaja a gran velocidad: también transporta información sobre mundos formados hace miles de millones de años.
Para la astrofísica Tessa Frincke, cada gas liberado por 3IATLAS podría ser una pista del pasado del cosmos. | Foto: LinkedIn - Tessa Frincke

Su trabajo busca comprender el comportamiento del cometa como también la composición de los materiales que lo acompañan desde su lugar de origen.

Contexto: Las hipótesis científicas de lo que podría pasar cuando el cometa 3I/ATLAS alcance su punto más cercano a la Tierra

Un mensajero de otros sistemas estelares

Lo que distingue a 3I/ATLAS de los cometas tradicionales es su procedencia pues viaja desde fuera del sistema solar y se desplaza a más de 221.000 kilómetros por hora, una velocidad que refleja la energía con la que atravesó el espacio interestelar antes de ser detectado.

En conversación con Negocios TV, la científica destacó el valor de los compuestos presentes en el cometa.

La fotografía obtenida por el Observatorio R. Naves muestra al 3I/ATLAS sin la característica estela de gas y polvo que debería acompañar su trayectoria.
En la toma del 3I/ATLAS del 5 de noviembre se observa una luz difusa y compacta, con la flecha indicando la posición del Sol. "No se observa una cola cometaria evidente" - Loeb. | Foto: Observatorio R. Naves, España

El análisis de la investigadora señala que han revelado la existencia de moléculas de agua y gases como dióxido y monóxido de carbono, sustancias que resultan fundamentales para la formación de planetas y potencialmente, para el desarrollo de vida.

Cada emisión desde su superficie helada es según los investigadores, una pista que podría remontarse a los primeros capítulos del cosmos.

“El estudio de sus gases podría ayudarnos a entender cómo se formaron las condiciones para la vida en otros lugares del universo”, señaló.

Astrónomos señalaron que la cola del 3I/ATLAS mostraba anomalías, a lo cual Frincke comentó que: “Los patrones de emisión y la formación de su cola al acercarse al Sol son perfectamente consistentes con los de un cometa natural”.

Contexto: Este es el plan de la Nasa si 3I/ATLAS no es un meteorito

Cápsula del tiempo

Mientras los cometas de nuestro vecindario conservan rastros de los materiales que formaron el sistema solar, 3I/ATLAS podría guardar la memoria de un posible sistema solar completamente distinto, algo que podría permitir la posibilidad de comparar los orígenes de diferentes mundos.

El momento más esperado por los científicos será el 19 de diciembre de 2025, cuando el cometa se acerque a su punto más próximo a la Tierra.

Entonces cuando diferentes telescopios y agencias especializadas del planeta centren su atención en él para desentrañar los secretos que ha traído desde los confines del espacio.

