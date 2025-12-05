Mundial 2026: invitados de lujo a la gala del sorteo del 5 de diciembre; leyendas del deporte y de la música, en la lista

Este viernes, 5 de diciembre, se llevará a cabo sobre el mediodía (hora de Colombia) el sorteo del próximo compromiso mundial de fútbol.

Este gran evento, en el que se conocerá el que será el inicio del camino de las 48 selecciones participantes, se llevará a cabo en Washington, capital de Estados Unidos, país que es una de las sedes de este compromiso deportivo que sucederá el próximo año.

Esta gran ceremonia del día de hoy contará con la presencia de gigantes del deporte y del entretenimiento, de acuerdo con el listado que dio a conocer la FIFA el pasado miércoles 3 de diciembre.

En primer lugar, Rio Ferdinand, excapitan del Manchester United y leyenda de la selección de Inglaterra, destacará en esta oportunidad por tener la labor de dirigir el sorteo. Además, estará acompañado de la locutora Samantha Johnson.

Además de estas dos personalidades, otros deportistas (de diferentes disciplinas) también se suman a este gran evento:

Eli Manning: dos veces ganador del Super Bowl (Será presentador en la alfombra roja)

dos veces ganador del Super Bowl (Será presentador en la alfombra roja) Tom Brady: jugador de fútbol americano más ganador de la historia.

jugador de fútbol americano más ganador de la historia. Wayne Gretzky: el que para muchos es el mejor jugador de la historia del hockey sobre hielo.

el que para muchos es el mejor jugador de la historia del hockey sobre hielo. Aaron Judge: el jardinero de los Yankees de Nueva York.

el jardinero de los Yankees de Nueva York. Shaquille O’Nel: multicampeón con los Lakers de Los Ángeles.

El hecho de que este sorteo se realice a Estados Unidos, nación que evoca el primer pensamiento de Hollywood, también tendrá presencia de grandes del entretenimiento, así mismo como musicales.

Como presentador de la ceremonia estará el actor y cómico Kevin Hart, quien ya estuvo presente hace unos cuantos meses cuando la FIFA dio a conocer los estadios del próximo Mundial.

Sumado a Hart, también estará la modelo y productora Heidi Klum, quien también ya había participado de este tipo de ceremonia en el año 2005, previo a la Copa del Mundo en el año 2006, en su país, Alemania.

Además, también estará el actor y productor estadounidense Danny Ramírez (Captain America: Brave New World- Top Gun: Maverick), acompañado de jugadores de fútbol considerados como leyendas, los cuales fueron convocados especialmente por la FIFA.

En cuanto a la cuota musical, esta ceremonia estará por todo lo alto la presentación de Andrea Bocelli, quien compartirá escenario con la estrella británica del pop Robbie Williams y la cantante estadounidense Nicole Scherzinger.

Por último, la famosa banda Village People saldrá al escenario para realizar una interpretación de su clásico Y.M.C.A.

Bombos del sorteo del Mundial 2026