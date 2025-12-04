Deportes
Mundial 2026: esta es la razón por la que el sorteo se hace antes de conocer todos los clasificados
Aunque Fifa no da una respuesta clara al respecto en sus canales oficiales, el tema pasaría por organización y tiempos de planeación.
Este viernes, 5 de diciembre de 2025, arranca la emoción de la Copa Mundial 2026. A partir de las 12:00 p.m. (hora colombiana) se realizará el sorteo de la venidera cita orbital, en Washington, y allí se sabrá el destino en la fase de grupos de selecciones como la de Colombia.
Ahora bien, hay una pregunta generalizada entre la prensa y los aficionados y es por qué el sorteo del Mundial 2026 se realizará sin la totalidad de las selecciones clasificadas. Ya hay 42 en lista, pero faltan seis para las 48 completas.
¿Por qué Fifa hace el sorteo del Mundial 2026 sin las 48 selecciones?
Todo apunta a que sería por temas de organización. No hay una explicación exacta de Fifa respecto al tema, pero entre más tiempos tengan los seleccionados para planear sus partidos, en sus sedes, sería algo mejor.
Además, las fechas no coinciden: por ejemplo, las eliminatorias de Europa y Concacaf acabaron en noviembre de este 2025, y los repechajes se llevarán a cabo en marzo del 2026. Para evitar contratiempos, Fifa tendría todo bajo control.
Cabe recordar que los seis cupos restantes, para completar los 48, se definirán en marzo. Serán cuatro por Europa (16 compiten) y dos a nivel intercontinental (seis en competencia).
¿Cómo organiza Fifa, en los grupos del Mundial, a los que no han clasificado?
El sorteo de este 5 de diciembre se dividirá en cuatro bombos, cada uno con 12 selecciones. La integración de cada país en cada bombo es respecto al último ranking Fifa de noviembre, menos los anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos) que por localía entran al bombo 1.
Es decir, quedó de la siguiente manera:
- Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania
- Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la Fifa
*Información tomada de la web oficial de Fifa
El máximo ente del fútbol mundial fue claro: las selecciones que entren por repechaje al Mundial 2026, lo harán por bombo 4. Eso quiere decir que los países que jueguen dicha instancia, ya sabrán a qué grupo del mundial pertenecerán si ganan su repesca.
No es la primera vez que se hace un sorteo sin todas las selecciones clasificadas, por lo que Fifa planea con anterioridad cómo quedarán distribuidos los faltantes en sus respectivos bombos.