Mundial 2026: esta es la razón por la que el sorteo se hace antes de conocer todos los clasificados

Este viernes, 5 de diciembre de 2025, arranca la emoción de la Copa Mundial 2026. A partir de las 12:00 p.m. (hora colombiana) se realizará el sorteo de la venidera cita orbital, en Washington, y allí se sabrá el destino en la fase de grupos de selecciones como la de Colombia.

Ahora bien, hay una pregunta generalizada entre la prensa y los aficionados y es por qué el sorteo del Mundial 2026 se realizará sin la totalidad de las selecciones clasificadas. Ya hay 42 en lista, pero faltan seis para las 48 completas.

¿Por qué Fifa hace el sorteo del Mundial 2026 sin las 48 selecciones?

Todo apunta a que sería por temas de organización. No hay una explicación exacta de Fifa respecto al tema, pero entre más tiempos tengan los seleccionados para planear sus partidos, en sus sedes, sería algo mejor.

Además, las fechas no coinciden: por ejemplo, las eliminatorias de Europa y Concacaf acabaron en noviembre de este 2025, y los repechajes se llevarán a cabo en marzo del 2026. Para evitar contratiempos, Fifa tendría todo bajo control.

Todo listo para el sorteo de la Copa Mundial de la Fifa 2026. | Foto: FIFA via Getty Images

¿Cómo organiza Fifa, en los grupos del Mundial, a los que no han clasificado?

El sorteo de este 5 de diciembre se dividirá en cuatro bombos, cada uno con 12 selecciones. La integración de cada país en cada bombo es respecto al último ranking Fifa de noviembre, menos los anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos) que por localía entran al bombo 1.

Es decir, quedó de la siguiente manera:

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la Fifa

*Información tomada de la web oficial de Fifa

El máximo ente del fútbol mundial fue claro: las selecciones que entren por repechaje al Mundial 2026, lo harán por bombo 4. Eso quiere decir que los países que jueguen dicha instancia, ya sabrán a qué grupo del mundial pertenecerán si ganan su repesca.

Bolivia será el representante de Conmebol en el repechaje intercontinental para el Mundial 2026. | Foto: Getty Images