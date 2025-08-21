Karol G se prepararía para su gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’; productor de eventos aseguró que será en 2026

Karol G estaría lista para dar inicio a su nueva gira mundial, el “Tropicoqueta Tour”, generando gran expectativa entre sus fanáticos. La información sobre gira mundial de ‘la bichota’ fue revelada por el productor de eventos Diomar García, quien ha estado vinculado a la organización de los conciertos de la cantante colombiana.

En entrevista radial con Los 40 el productor confirmó que algunos escenarios para 2026 ya estaban asegurados y que solo falta ultimar algunos detalles sobre las fechas definitivas. “Para el 2026, ya están confirmados los escenarios. Estamos haciendo por ahí unos últimos detalles con las fechas, pero no demoramos, yo creo que por ahí en un mes o dos meses estaremos anunciando el ‘Tropicoqueta Tour’”, afirmó en la entrevista.

El empresario explicó los ajustes que faltan están relacionados únicamente con el calendario, ya que la infraestructura y la logística necesarias para el show ya se encuentran aseguradas.

La declaración del reconocido productor de eventos ha despertado entusiasmo entre los seguidores de ‘La Bichota’, quienes han estado a la espera de novedades sobre la gira que marcará el regreso de Karol G a los escenarios internacionales después de su Mañana Será Bonito Tour.

El anuncio de la gira mundial se da a pocos días de que se conociera que la paisa será la figura principal del show de medio tiempo en la primera transmisión en vivo y exclusiva de la NFL por YouTube, que se realizará el 5 de septiembre de 2025 en el Corinthians Arena de São Paulo, Brasil.

Este evento confirma la consolidación de cantante colombiana como una estrella global, abriendo camino para su gira mundial que promete ser una gran celebración de su música, cultura y energía sobre el escenario.

La NFL y Youtube se unieron para transmitir el show de medio tiempo del emblemático evento que tendrá lugar en Brasil. | Foto: Foto: Instagram Karol G

Aunque el equipo de Karol G aún no ha hecho un anuncio oficial sobre el tour, la cantante paisa ya ha dado algunas pistas sobre lo que podría ser la gira. En entrevista con Elle España ‘La Bichota’ aseguró que estaba en una época de formación, no de improvisación, “sigo trabajando, estudiando, escuchando…Me mudé a Nueva York y estoy yendo a clases y aprendiendo a bailar los distintos géneros latinos. ¿Sabes? Lo que estoy haciendo en este momento es dejándome sorprender por las nuevas emociones de la vida”.