Lionel Messi se prepara para el retiro: “Me gustaría tener mi propio club”, ¿descarta la dirección técnica?

Las sorpresivas declaraciones del campeón del mundo dejaron en duda su participación en el Mundial 2026.

Camilo Eduardo Velásquez

7 de enero de 2026, 12:02 a. m.
Lionel Messi en entrevista
Lionel Messi en entrevista Foto: Cortesía: luzutv

Cuando se creía que se sabía todo sobre Lionel Andrés Messi Cuccittini, el astro argentino le concede una entrevista al canal de streaming Luzu, en el que contó detalles nunca antes revelados.

El jugador del Inter de Miami habló de su futuro cuando deje el fútbol, aseguró que seguir los pasos de Mascherano, hoy d.t. del Inter de Miami, no es una opción: “Técnico, la verdad que no me veo, mánager me gusta, pero si te tengo que decir una de las tres, me gusta más la de ser propietario”, dijo el capitán de la Albiceleste.

¿Lionel Messi jugará ante Atlético Nacional? El anuncio de Inter Miami que ilusiona y la bienvenida de Fico Gutiérrez

Mánager es otra forma de decirle a los representantes o empresarios de jugadores, como también se le conoce, sin embargo, mostró una sonrisa especial cuando habló de la posibilidad de tener un equipo de fútbol: “Me gustaría tener mi propio club (...) arrancar de abajo y poder darle la oportunidad a los chicos, a la gente, que crezcan y hacer un club importante”.

Messi ya es propietario de un equipo de fútbol con Luis Suárez, quien además de ser su compañero, es su amigo desde años atrás, cuando jugaron en el Barcelona. Su paso por el club blaugrana fue realmente histórico, la química futbolística que mostraron los dos latinoamericanos con el brasilero, Neymar Jr. fue un acontecimiento para la historia del deporte.

El posteo de Boca Juniors que le eriza la piel a Millonarios y avisa un homenaje: “Indeleble”

¿Qué canal pasa Arsenal vs. Liverpool en Premier League? Partidazo por la parte alta de la tabla

La reacción de los hinchas de Atlético Nacional al fichaje de Milton Casco: lo presentaron con video

Atlético Nacional anunció su salida y llegaría a un gigante de Bogotá: atacante extranjero

Cuartos de final de la Copa África: Partidos, fechas y horarios

Marino Hinestroza rompe el silencio sobre presunto acto de indisciplina en Atlético Nacional: aclaró lo de Boca

Se supo paradero de Marino Hinestroza tras no presentarse a Atlético Nacional: foto lo confirmó

Ídolo de Liverpool confesó que siente “mucho odio” hacia los argentinos y sentenció a Messi: “Tenemos cuentas pendientes”

Hermana de Lionel Messi se accidenta en Miami y se fractura la columna: estaba a punto de casarse con un entrenador de Inter de Miami

Desastre en la visita de Lionel Messi a la India: videos del caos le dan la vuelta al mundo

Club Deportivo LSM

En mayo de 2025, Messi dio los primeros pasos en esa dirección al incorporarse como socio del club Deportivo LSM, proyecto de su gran amigo Luis Suárez, que compite en las divisiones menores del fútbol uruguayo.

Lionel Messi y Luis Suárez en un partido contra el Columbus en la MLS.
Lionel Messi y Luis Suárez en un partido contra el Columbus en la MLS. Foto: Getty Images

El club uruguayo busca ascender desde la División D en Uruguay y fue Luis Suárez quien, en su momento, destacó desde sus redes sociales que la esencia del club es formar nuevos talentos y que ellos lleguen a alimentar la selección uruguaya. Una filosofía similar a la que Messi destacó en la entrevista con Luzutv.

Cuando se fundó el equipo, Messi declaró: “Espero aportar todo lo que pueda para seguir creciendo y sobre todo para estar en esto también al lado tuyo (Suárez)”. Sin embargo, no fue claro el papel del argentino en el nuevo club.

Lionel Messi descarta a Portugal: lanzó cruda sentencia para el Mundial de 2026

La personalidad de Messi

El jugador argentino declaró: “Tengo mi parte de que soy más raro que la mierda. Disfruto mucho estar solo”, dijo y admitió que es “muy estructurado”.

“Soy mucho de comerme las cosas, de guardarme todo para adentro, de comerme los problemas; cambié mucho, pero aún soy así”, añadió el capitán del Inter Miami, quien reconoció que por su manera de ser hizo terapia cuando jugaba en el Barcelona.

Lionel Messi mientras vestía los colores del Barcelona en el 2020.
Lionel Messi mientras vestía los colores del Barcelona en el 2020. Foto: AFP

También habló sobre insultarse a sí mismo cuando no le salen las cosas bien. “Tuve muchos partidos malos (en los) que fui un desastre o situaciones uno contra uno, gol errado, y me he dicho de todo por adentro”.

Con información de AFP*

