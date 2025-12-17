¿Renovó Inter de Miami a Luis Suárez? conozca el futuro del jugador y algunas de sus estadísticas en el club estadounidense

Inter de Miami es el actual campeón de la MLS, una de las principales figuras fue el delantero uruguayo, Luis Suárez. Este año ayudó a que el equipo convirtiera 34 goles de manera directa, asistiendo en 17 ocasiones y siendo el anotador en los otros 17 tantos.

Luis Suárez ha convertido el gol más rápido de la historia del club, convirtiéndolo a los 30 segundos, en 2024 cuando se jugaba la fecha 26 frente a Cincinnati. Este no es el único record del “pistolero”, después de Lionel Messi, Suárez es el máximo goleador de la institución.

El club ha confirmado que Luis Suárez renueva su contrato y defenderá los intereses del equipo estadounidense hasta finales del 2026. Este acuerdo fue anunciado en la mañana del miércoles 17 de diciembre de 2025, que asegura la continuidad deportiva del uruguayo, para el año de mundial.

¿Renovó para alcanzar a jugar el mundial 2026?

El delantero uruguayo ya renunció a la selección nacional en septiembre de 2024, la renovación con el Inter Miami, no tiene nada que ver con la cita mundialista de 2026, su nuevo contrato sólo es motivado por la vida profesional del equipo y deportista.

Luis Suárez lanzó mordisco en pleno partido: video lo delató, salió mal y amigo lo sufrió

Suárez tendrá 39 años al finalizar esta última renovación contractual; llegó al club de Miami, tras ser solicitado por la figura mundial, Lionel Messi, el argentino y el uruguayo consolidaron una amistad en su paso por el F.C. Barcelona, y es por su compañero que se posibilita una nueva renovación, tras cumplirse la temporada 2026, ya que Messi, firmó su vinculación con el equipo hasta 2028.

Datos de Suárez en Inter de Miami

Es importante recalcar que el club es creado en 2018 por un grupo inversor, liderado por el reconocido exfutbolista, David Beckam, empezó a competir profesionalmente desde 2020 en el fútbol estadounidense.

Luis Suárez llegó en 2023 y desde entonces, ha marcado en total 42 goles con el club de Miami, dejándolo segundo, en la tabla de goleadores del equipo; es tercero en la tabla de máximos asistidores, lleva 29 pases clave que terminan en gol en su paso por Estados Unidos, sólo lo supera Jordi Alba con 33 y Messi con 43.

Escupitajo le salió caro a Luis Suárez en Leagues Cup: sanción es oficial

La leyenda uruguaya lleva 82 partidos oficiales con Inter Miami, en su segunda temporada, Suárez marcó 20 goles, teniendo la máxima cantidad de anotaciones en la liga con Lionel Messi. Contribuyó para el campeonato nacional de 2025 y su histórica participación en el mundial de clubes que se jugó este mismo año.