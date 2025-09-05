Escupitajo le salió caro a Luis Suárez en Leagues Cup: sanción es oficial

Luis Suárez fue sancionado este viernes con seis fechas de suspensión en la Leagues Cup por escupir a un rival en la final del torneo el domingo, en un nuevo episodio polémico del veterano goleador uruguayo.

El castigo implica que el Pistolero, de 38 años, se pierda la totalidad de la próxima edición del torneo, que reúne a 36 clubes mexicanos y de la liga norteamericana (MLS), indicó Leagues Cup en un comunicado.

Para llegar al juego por el título en el formato actual hay que disputar seis cotejos, tres en la fase de grupos y tres eliminatorios, incluida la final.

Suárez, sin embargo, puede no llegar a cumplir la sanción debido a que su contrato con Inter Miami, que perdió la final 3-0 con Seattle Sounders, finaliza en diciembre y no se ha reportado el inicio de negociaciones para renovar.

“Además, la Major League Soccer (MLS) se reserva el derecho de imponer más sanciones disciplinarias a los jugadores y al personal técnico involucrado” en la gresca entre equipos al término de la final, agregó la competición en un comunicado.

El delantero charrúa, que el jueves pidió disculpas por su conducta, ha estado en el ojo del huracán por su protagonismo en la trifulca desatada tras la victoria de los Sounders en su estadio, el Lumen Field de Seattle.

Disculpas de Luis Suárez por su escupitajo en Leagues Cup. | Foto: Instagram: @luissuarez9

Busquets también es castigado

Cuando los jugadores locales comenzaban a festejar tras el pitazo final, el uruguayo corrió hacia el joven mediocampista mexicano Obed Vargas y le rodeó el cuello con su brazo izquierdo, dando inicio a una pelea que involucró a numerosos jugadores de ambos equipos.

El mediocampista español Sergio Busquets también le dio un golpe con la mano en el mentón a Vargas en medio de una sucesión de agarrones entre futbolistas, muchos de ellos llegados desde los banquillos.

Tras separarse de Vargas, las cámaras registraron al goleador histórico de la celeste gritando y escupiendo a un miembro de la comisión de Seattle.

La Leagues Cup impuso además dos fechas de sanción por “conducta violenta” a Busquets, de 37 años y quien también tiene su futuro en el aire, pues su vínculo con el equipo floridano también vence al final de temporada.

Suárez y Busquets, sancionados. | Foto: Getty Images via AFP

La gran estrella del club rosa, Lionel Messi, capitán del equipo y gran amigo de Suárez, se mantuvo al margen de los enfrentamientos.

El defensor argentino Tomás Avilés, del Inter, tampoco podrá participar en los tres primeros partidos de la próxima edición de la competición, que era la única chance del club rosa de alzar un trofeo internacional en 2025.

El único miembro de Seattle Sounders sancionado fue Steven Lenhart, miembro de la comisión técnica del entrenador Brian Schmetzer, con cinco fechas, por lo que apenas podría estar en el césped en caso de que los campeones lleguen a la final de 2026.

Todos los castigados, además, deberán pagar multas, cuyos montos no fueron revelados.