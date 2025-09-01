Suscribirse

Habló el hombre que fue escupido por Luis Suárez: se burló y le mandó dura respuesta

La prensa estadounidense lo identificó como Gene Ramírez, encargado de seguridad de los Seattle Sounders.

Sebastián Clavijo García

1 de septiembre de 2025, 5:33 p. m.
Gene Ramírez reaccionó en tono de broma a su altercado con Luis Suárez
Luis Suárez ha desatado una polémica mundial por sus acciones después de la final de la Leagues Cup entre Inter Miami y Seattle Sounders.

El delantero uruguayo fue captado escupiendo a un miembro del equipo rival, lo que podría ocasionarle fuertes sanciones en el fútbol de Estados Unidos.

El empleado de Seattle Sounders fue identificado como Gene Ramírez, encargado de seguridad del club que estaba desempeñando sus labores al momento del artercado.

En el video se ve que ambos discuten, sin embargo, Ramírez nunca intenta agredir a Luis Suárez y luego del escupitajo se aleja de la acalorada situación.

Al uruguayo tuvieron que agarrarlo entre varios, pues quería seguir la discusión tras la derrota de Inter Miami en la final de la Leagues Cup.

SEATTLE, WASHINGTON - AUGUST 31: Luis Su�rez #9 of Inter Miami CF argues after the Leagues Cup Final match between Seattle Sounders and Inter Miami CF at Lumen Field on August 31, 2025 in Seattle, Washington. Alika Jenner/Getty Images/AFP (Photo by Alika Jenner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
La reacción de Gene Ramírez

Minutos después del bochornoso hecho, Gene Ramírez se encontró con la prensa en los túneles del estadio y bromeó sobre lo sucedido con Luis Suárez.

“Eso es lo que yo esperaba, la mordida”, le dijo a uno de los reporteros presentes en el Estadio Lumen Field de Seattle.

Ramírez se refiere a la polémica sanción que recibió Suárez en el Mundial de Brasil-2014, cuando mordió en el hombro a Giorgio Chiellini y estuvo varios meses fuera de las canchas cumpliendo un castigo impuesto por la Fifa.

Contexto: Decepción para Lionel Messi en la final de la Leagues Cup: un colombiano le arruinó la noche

Más allá de ser uno de los delanteros más temidos de la historia, el uruguayo ha protagonizado innumerables escándalos por su actitud desafiante contra jugadores, árbitros e incluso técnicos rivales.

Tanto en España como Inglaterra fue objeto de polémica y ahora está metido en un nuevo problema por escupir al empleado del equipo rival ante las decenas de cámaras que lo estaban grabando.

Victoria de Seattle

Lo cierto es que nada opacó la alegría de Seattle Sounders por conquistar un nuevo título en su casa. El equipo dirigido por Brian Schmetzer se impuso de principio a fin y lo reflejó en un abultado marcador de 3-0.

Aun a su edad, Messi es muy bueno, tiene muchísima experiencia. Él es una superestrella y merece todos los cumplidos que yo le pueda dar, pero el día de hoy nuestro colectivo fue mucho mejor que él”, dijo el DT en conferencia de prensa.

Contexto: Video: así fue el escupitajo de Luis Suárez contra empleado de Seattle Sounders

Schmetzer reveló cuál fue la clave de la victoria en la Leagues Cup. “Ellos tienen jugadores talentosos e increíbles, que pudieron haber anotado un par de goles, pero nuestro colectivo y nuestra inteligencia nos ayudaron a mantener la compostura en todo momento”, completó.

Sobre los altercados en el final del partido, opinó: “Desafortundamente eso nos va a quitar la atención de lo que fue un gran desempeño y un gran partido de Seattle Sounders, pero el marcador que logramos es la historia de este partido y no lo que pasó después”.

“Vamos a hablar de nuestros chicos porque son jugadores talentosos y somos un gran equipo. Tal vez no tenemos los nombres más populares del mundo como Sergio Busquets o Jordi Alba, pero sí son jugadores muy talentosos dentro de un colectivo, y eso una vez más nos dio la ventaja”, sentenció Schmetzer.

