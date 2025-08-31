Lionel Messi sufrió su primera gran decepción como jugador del Inter Miami. Este domingo, 31 de agosto, cayeron en la final de la Leagues Cup a manos de Seattle Sounders (3-0).

Aunque el argentino intentó empatar por todos los medios, se encontró con una muralla defensiva encabezada por el zaguero colombiano Yeimar Gómez.

La calidad de Messi, los goles de Suárez y la visión de Sergio Busquets fueron insuficientes para doblegar a Seattle en su casa.

De hecho, Inter Miami corrió riesgos sobre el final del partido y lo que se llevó fue una goleada. Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock marcaron los tantos con los que se definió el ganador de la Leagues Cup.

Yeimar Gómez marcando a Lionel Messi en la final de la Leagues Cup | Foto: AP

“Yeimar es más rápido”

Lo cierto es que la final ya había empezado picante por las declaraciones de Brian Schmetzer, técnico de Seattle Sounders.

En la previa del partido destacó las cualidades físicas del colombiano Yeimar Gómez y avisó que sería una pieza clave como terminó sucediendo.

“Luis Suárez no va a superar a nadie porque Yeimar es más rápido", declaró Schmetzer a la prensa estadounidense.

Sobre Messi también había dejado clara su postura: “Es posiblemente el mejor jugador que el mundo haya visto jamás. Pero tenemos a Paul Rothrock, a Jackson Ragen, a Snyder Brunell, a Andrew Thomas, a Pedro (De la Vega). Nosotros también tenemos buenos jugadores”.

Aunque muchos llegaron a decir que Schmetzer se tragaría sus palabras, el resultado lo defendió.

Seattle redujo la peligrosidad de Messi y Suárez en el frente de ataque, haciendo un trabajo casi perfecto en la fase defensiva.

Luego, en ataque estuvieron más efectivos y lograron quedarse con el título de la Leagues Cup ante la mirada atenta de los miles de espectadores que asistieron al Lumen Field.

🗣️ Seattle Sounder Head Coach Brian Schmetzer ahead of Leagues Cup Final vs Inter Miami.



“Messi is arguably the best player the world has ever seen, but we have Paul Rothrock…”



“Suarez is not going to run by anybody because Yeimar is faster.” pic.twitter.com/yJlRJRHrza — Noah Riffe (@NoahRiffe) August 30, 2025

Nueva final perdida para Messi

Más allá de ser en Estados Unidos y con el Inter Miami, Lionel Messi ya se había acostumbrado a salir victorioso de las finales con Argentina o París Saint-Germain.

Su última derrota en una final había sido en el año 2021, cuando perdió la Supercopa de España ante el Athletic de Bilbao.

Desde entonces había salido feliz de los duelos por título, entre ellos el del Mundial 2022 ante Francia o el de la Copa América 2024 contra Colombia.

Incluso, pocos meses después de haber llegado al Inter Miami jugó la final de la Leagues Cup y la ganó contra Nashville.

Estas son las trece finales perdidas por Lionel Messi: