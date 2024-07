Argentina se quedó con la Copa América y Colombia es subcampeón. Un partido emocionante y heroico que hizo vibrar a todo el país. Gracias muchachos

Soccer Football - Copa America 2024 - Final - Argentina v Colombia - Hard Rock Stadium, Miami, Florida, United States - July 14, 2024 Colombia's James Rodriguez in action with Argentina's Nicolas Tagliafico REUTERS/Agustin Marcarian | Foto: REUTERS

Argentina's Lionel Messi, center, and Colombia's Jhon Arias battle for the ball during the Copa America final soccer match in Miami Gardens, Fla., Sunday, July 14, 2024. (AP Photo/Wilfredo Lee) | Foto: AP