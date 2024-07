Video: España apoya a Colombia y baila la canción de “la sele” en pleno festejo por la Eurocopa

España se consagró campeón de la Eurocopa 2024, luego de vencer a Inglaterra con goles de Nico Williams y Mikel Oyarzábal. De esa manera, la roja llegó a cuatro títulos continentales en su historia.

Luego de levantar el trofeo y dar la vuelta olímpica, la fiesta se armó en el camerino, donde España bailó al ritmo de Ryan Castro, Luis Díaz y Juan Fernando Quintero.

“Prenda la radio, encienda la tele y no me moleste que hoy juega la sele”, se escuchó en el camerino español gracias a Lamine Yamal y Nico Williams, las dos estrellas de este certamen.

Con el trofeo sumado en Alemania, ya son cuatro las eurocopas ganadas por España (1964, 2008, 2012 y 2024), que desempata con la Mannschaft (3) y se sitúa en solitario como la selección más laureada en el ‘viejo continente’.

La cuarta asistencia en el torneo del joven Lamine Yamal sirvió para que el otro extremo, Nico Williams, abriera el marcador (47) en el primer disparo a puerta de España en el partido.

Cole Palmer empató después (73) y cuando el partido parecía encaminado a la prórroga, Oyarzabal anotó el definitivo gol de la victoria (86) tras un centro rasante de Marc Cucurella.

Las caras largas de los ingleses, que perdieron su segunda final consecutiva, contrastaron con la efusividad de los españoles, que vuelven a lo más alto del fútbol después del final de una generación que se terminó de ir con el retiro de Gerard Piqué y Sergio Ramos como seleccionables.

Luis de la Fuente tomó las riendas de la roja después del Mundial de Catar 2022, reemplazando a Luis Enrique. Tras su llegada fueron campeones de la Nations League y empezaron a cosechar argumentos hasta la conquista que se dio en pleno estadio Olímpico de Berlín.

Fabián Ruiz con la copa en manos celebrando el título en Alemania | Foto: AP

“No se puede estar más feliz. Ver a la afición y a los jugadores... Hoy ha sido un día maravilloso, donde se ha coronado un magnífico equipo. Somos campeones de Europa con merecimiento. Decía que estaba orgulloso de mis jugadores y todavía estoy más orgulloso. Gracias por el apoyo de toda España y ojalá que este impulso sirva para hacernos mejores y más grandes”, dijo el estratega español luego de la final.

De la Fuente desveló que en el descanso, con el empate a cero, les exhortó a sus jugadores un mensaje de confianza. “Les he dicho que teníamos que reforzar lo que somos, que sigamos siendo nosotros y que tuviéramos confianza. Ellos interpretan muy bien todas las situaciones, son los mejores del mundo, lo he dicho y hoy me ratifico. Para mí son los más grandes”, subrayó.

A su juicio, siempre se puede mejorar y esa es la “virtud” del equipo. “Que siempre pensamos que podemos ser mejores. Hoy estamos muy felices, pero queremos ganar otra competición y lo vamos a conseguir porque estos jugadores son un ejemplo para todos. Son muy buenos”, recalcó el seleccionador.

Para De la Fuente, España ha sido “fiel a una idea” que le ha dado mucho equilibrio en todas las facetas del juego, y se definió como una persona que es “natural”. “Cada uno tiene que ser como es, no impostar. No me gustan los cinismos, me llevo mal con ellos. Me quedo como soy, natural, gustará más o menos. Soy como soy”, sentenció.

Del triunfo en la Eurocopa destacó que lo logró una generación de futbolistas que es “un ejemplo para la sociedad”. “Son gente joven, veterana, con ganas de trabajar, solidaridad y compañerismo. Todo lo necesario para competir y ganar algo”, justificó.