Letra completa de ‘El ritmo que nos une’, canción de Ryan Castro con la Selección Colombia; Lucho Díaz y Juanfer cantaron

La Copa América 2024 ha sido un verdadero espectáculo futbolístico que ha cautivado a millones de aficionados en todo el continente. Desde su inicio, los partidos han estado llenos de emoción, goles y jugadas espectaculares. La competencia ha demostrado el alto nivel del fútbol sudamericano y ha dejado momentos inolvidables para la historia. Tanto Colombia como Argentina han dejado una huella imborrable en este torneo.

Colombia ha llegado a la final de la Copa América 2024 con una campaña sólida y contundente. La selección cafetera ha mostrado un juego colectivo efectivo y ha contado con destacadas actuaciones individuales, su recorrido hasta esta instancia ha sido un reflejo del crecimiento del fútbol colombiano en los últimos años.

Argentina y Colombia son los finalistas de la Copa América 2024. | Foto: AFP.

Por su parte, Argentina, siempre candidata a llevarse el título, ha demostrado una vez más su jerarquía y experiencia. Con un equipo liderado por su capitán Lionel Messi, la Albiceleste ha superado obstáculos y ha llegado a la final con la ilusión de levantar la copa.

El ritmo que nos une, canción de Ryan Castro a la Selección Colombia

En la mayoría de torneos deportivos, Colombia se ha caracterizado por lanzar canciones relacionadas a la participación del combinado nacional en los mismos.

Vale la pena mencionar que Shakira es la cantante más reconocida por hacer estos lanzamientos. Sin embargo, para la Copa América 2024, fue el reguetonero colombiano Ryan Castro quien conquistó a todos los hinchas con el tema El ritmo que nos une.

Sin embargo, Shakira fue convocada por la Conmebol para realizar la ceremonia de clausura de la Copa América 2024, show que tendrá una duración de 20 minutos en el entretiempo.

Un dato que gustó mucho de la canción fue la participación que tuvo la aparición de la mayoría de los jugadores de la Selección Colombia en el video, pero aún más, la participación de Luis Díaz y Juan Fernando Quintero, quienes cantaron.

Esta es la letra de El ritmo que nos une

Qué chimba, SOG

Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten, que hoy juega la Sele, coja la curva, coja la L, si no está alentando

Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten, que hoy juega La Sele, coja la curva, coja la L, si no está alentando

Hoy es día de fútbol, fiesta y reggaeton. Llamen los vecinos, saque el televisor. El equipo está duro y quiere salir campeón. Guarden energía para que canten el gol (gol, gol, gol)

Olé, olé, olea

La bajo de pecho y la meto de volea

Olé, olé, olea

Después del partido también se pelea

El ritmo que nos une, canción de Ryan Castro a la Selección Colombia | Foto: Captura de pantalla El ritmo que nos une YouTube

El pana está trayendo la fría, en la calle, ya se escucha algarabía, futbolero desde que era cría, cierren la cuadra que hoy juega la selección mía, y hoy la moja Lucho Díaz

Qué calidoso, qué monstro, qué jugador (qué jugador) Saque las banderas, saque el tambor que llegó lo más chimba, la Tricolor con el calor de la costa pa’ meterle el sabor

SOG, cámbiale el flow, ponelo en rancha. En tribuna, una avalancha, y La Sele en la cancha. El que se cae, se para y gana la revancha. Qué nitidez, míralo como engancha

Qué rico tú lo baila’, qué rico tú lo mueve’, mi amor. Dónde tú vaya’, yo voy. Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador. Me tiene’ en concentración

Qué rico tú lo baila’, qué rico tú lo mueve’, mi amor. Donde tú vaya’, yo voy. Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador. Me tiene’ en concentración

(Dejando para el jugador Daniel Muñoz)(Toca para Mateus Uribe, deja para James Rodríguez)(Lucho Díaz por el sector izquierdo)(Cambio de frente para Arias)(Arias toca la pelota para Santos Borré)(De espaldas al pórtico)(Toca la pelota en el pecho, la baja)(Pierna derecha, levanta la pelota)(Viene, Lucho)(Pégale, Lucho)(¡Qué golazo, gol de Colombia!)(Go-o-o-o-o-o-o-l de Colombia) (ole)

Qué rico tú lo baila’, qué rico tú lo mueve’, mi amor. Dónde tú vayas, yo voy. Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador (qué chimba, SOG)Me tiene en concentración

To’ el mundo arriba de la silla. Esto parece el carnaval de Barranquilla. La cosa es sencilla. Si Juanes tenía la camisa negra, pues yo la tengo amarilla

Los jugadores de Colombia posan para una fotografía del equipo antes del partido de semifinales de la Copa América contra Uruguay en Charlotte, Carolina del Norte, el miércoles 10 de julio de 2024. (Foto AP/Jacob Kupferman) | Foto: AP

Mami, prenda la radio, encienda la tele. Y no me moleste, que hoy juega La Sele. Coja la curva, coja la L, si no está alentando

Mami, prenda la radio, encienda la tele. Y no me molesten, que hoy juega La Sele. Coja la curva, coja la L, si no está alentando

(Se levantan los corazones y nos abrazamos en uno solo) (Todos los colombianos) (Colombia, Colombia) (Mi patria amada, Colombia).