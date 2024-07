“El barrio va por Colombia”: mamá de Néstor Lorenzo conquista al país con mensaje de apoyo a la Selección; DT reaccionó emocionado

Mensaje de la mamá de Néstor Lorenzo por la final de la Copa América 2024

Néstor Lorenzo reacciona al mensaje de su madre Luisa por final de Colombia en la Copa América

Durante la rueda de prensa que se dio antes del encuentro de ambos finalistas, Lorenzo no se guardó nada y aparte de manifestar gratitud, aprovechó para mencionar la gran admiración que siente por su madre, quien lo llevó a donde él está hoy en día.

Las declaraciones de su madre lo tomaron por sorpresa, pero aun así no dudó en manifestar todo lo que siente por ella: “No me dijo nada, sino, le digo que dejara. Tiene a todo el barrio llorando. Y a mí también, me emocionó mucho”, dijo.