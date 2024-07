Néstor Lorenzo respondió por cambio de “reglas” para la final de Copa América: “No entiendo”

Más palabras de Lorenzo sobre la gran final

Medirse con Scaloni. “ Es una situación muy particular. Me acuerdo de haber ido a verlo a West Ham y me invitó a comer a un restaurante colombiano . El otro día se lo recordé en el sorteo. José me mandó a verlo y él, que era un volante que podía jugar de lateral derecho, ese día jugó de lateral izquierdo y sacó el partido adelante. Le dije a José: juega de cualquier cosa, es inteligente, se adapta. Estoy muy feliz por Mascherano, Aimar, Samuel y Ayala que está cerquita de él. Son excelentes personas y están llevando bien la cosa. A uno la da satisfacción que les vaya bien, espero hasta hoy”.

El hincha colombiano. “No hay hincha más alegre y fanático. Nos gustaría que no sea una sorpresa llegar a una final, que no sea un premio del cielo, que no se haga esperar tanto. Estar arriba siempre no es fácil. El grupo está bien, hay futuro. Ojalá que esto dure y que siga creciendo. Que festejen igual, pero que no se sorprenda tanto el llegar a una instancia así”.