La prevención que tendrá el Dibu Martínez con James Rodríguez en la final de la Copa América

“ Es mi cuarta final a esta edad y nunca lo hubiera pensado . Soy el arquero que soy gracias a eso. Mi primera final con gente, tengo a mi nena, la final anterior me perdí el nacimiento y más de 30 familiares en la tribuna”, indicó el guardameta.

Llega motivado porque en la final de 2021 no asistió al nacimiento de su hija por cumplirle a su selección. Esta vez su pequeña lo alentará desde la tribuna. Para esta final tiene un trabajo especial en el juego aéreo, pues ocho de los 12 goles de Colombia han llegado por esa vía gracias a la precisión de James Rodríguez.

Fue contundente a los que dicen que su equipo llega más tranquilo por ser el vigente campeón y tener la Copa del Mundo con esta generación. “Ser campeón no significa no estar motivado. Estoy más motivado hoy. Los que dicen que por ser campeones de la copa y del mundo estamos más relajados están equivocados ”, señaló.

“Mirá que te como” fue la frase que usó este arquero argentino cuando se encontró en la tanda de penales con Colombia en 2021, en los que fallaron jugadores como Yerry Mina y Edwin Cardona. “Fue un partido más, he ganado seis o siete tandas de penales y no me quedo con rencor. Las finales se juegan y se tratan de ganar”, declaró.