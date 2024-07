Iván Mejía se despachó contra el técnico del Sao Paulo por comentarios sobre James Rodríguez: “Es un completo...”

“Discúlpame, creo que James está haciendo un gran campeonato y me pone contento porque primero es jugador del San Pablo y segundo porque no lo conozco mucho pero me imagino que es una buena persona. Y Colombia está haciendo un gran campeonato y me alegro porque los dos finalistas son los que han desplegado buen fútbol, así que, que gane el mejor”, subrayó.