James Rodríguez no aguantó más y le mandó dura respuesta a Lionel Messi: “Somos libres”

Dos meses después de lo sucedido, James Rodríguez se refirió a su discusión con Lionel Messi durante el partido de Argentina vs. Colombia por eliminatorias sudamericanas.

Aquel día, el astro rosarino le reclamó a James por haber denunciado presuntos beneficios arbitrales en la final de la Copa América 2024.

Ambos trataron de mantener dicha conversación en secreto, sin embargo, en los micrófonos se escuchó parte de lo que hablaron mientras Kevin Castaño se retorcía de dolor tras la patada de Enzo Fernández.

James había optado por el silencio ante los medios de comunicación, sin embargo, se pronunció sobre lo sucedido en declaraciones para Fox Deportes.

“Por ahí como que no le gustó mucho a él, pero es parte de eso. Uno dice lo que uno piensa y creo que somos libres de eso”, declaró el capitán de la Selección Colombia.

James Rodríguez tras el empate de Colombia vs. Argentina | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Para evitar más polémica, James le dio la razón a Messi y pasó la página de aquel desencuentro en plena cancha del Estadio Monumental.

“Todo lo que han ganado creo que se lo han trabajado duro y son justos ganadores también“, sentenció el volante de Club León.

Y es que ese partido tuvo todo tipo de condimentos. No solo se fue expulsado Enzo Fernández, sino que Luis Díaz marcó uno de los mejores goles del clasificatorio hacia el Mundial de 2026 e incluso hubo controversia por el tanto de Thiago Almada que decretó el 1-1 definitivo.

La Selección Colombia supo neutralizar el juego de Messi, al punto que Scaloni tuvo que sacarlo para intentar igualar el marcador con otra fórmula.

Cuando el astro rosarino se retiró del campo, Argentina creció en intensidad y logró el empate aprovechando un error de Jhon Janer Lucumí dentro del área.

Esa victoria le hubiera dado la clasificación a la Tricolor, sin embargo, el premio fue un solo punto que le impidió salir de la sexta casilla en la tabla de posiciones.

La entrevista con Edu Aguirre, el detonante

James Rodríguez y Lionel Messi nunca habían tenido un choque de estas características, más allá de situaciones de partido normales en el fútbol profesional.

Toda esta polémica surgió por las declaraciones del colombiano en entrevista con Edu Aguirre, periodista español que es hincha del Real Madrid.

En aquella charla para Los Amigos de Edu, James se refirió a la decepción por no haber podido ganar la Copa América en Miami. “Por cosas externas creo que no hemos podido quedar. La verdad, el árbitro influyó mucho. No nos pitaron penaltis”, dijo el ‘10′.

Esas palabras llegaron hasta oídos de Messi, que ha tomado una postura retadora con todos aquellos jugadores o técnicos que pongan en tela de juicio las victorias de Argentina.

“Dijiste que nos habían ayudado en la final… Hablas mucho", le dijo Lionel a James en pleno partido de Argentina vs. Colombia en el Monumental.

Ese capítulo parecía cerrado por parte de ambos jugadores, sin embargo, la réplica del volante cucuteño parece reabrir una rivalidad que cada vez suma más ingredientes.