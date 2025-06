Tras el tanto, como era de esperarse, varios jugadores del combinado patrio se le acercaron al juez para reclamarle, pero no había nada que hacer, fue un acto de inocencia el de la Selección Colombia de Mayores.

“ Lucu entiende que la pelota estaba afuera y el árbitro lo ve, que estaba en el piso . Pero hablar ahora de juego limpio es sacar excusas. Era un momento en que no estábamos aptos para que el árbitro nos ayudara con esta regla del juego limpio, era en otro momento cuando la pelota estuviera más lejos del arco”, reconoció.

“Sinceramente, nadie lo vio que estaba tirado. Casi todo el partido vivió en el piso y pasó desapercibido. Lo importante fue el gol y que empatamos”, aseguró el defensa central, en palabras recogidas por As Colombia .

“Colombia es un gran rival. En Sudamérica y el mundo es una de las mejores selecciones, pero ante la adversidad nos impusimos (jugar con uno menos), sacamos un punto. Queríamos ganar, pero al final lo importante fue que no perdimos”, terminó.

El mismo Jhon Lucumí, tras el juego, se refirió al tema. “En este caso puntual, no alcanzo a bloquear el tiro. Eso me genera mucha rabia porque me pasa por el medio de las piernas”, dijo.