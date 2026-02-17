Un gol de Dávinson Sánchez sirvió para revivir al Galatasaray ante Juventus. Este martes, 17 de febrero, el cuadro de Turquía recibió a La Vecchia Signora por la ida de los playoffs en la Champions League.

Al minuto 60′, Dávinson Sánchez conectó el esférico con el hombro, tras un tiro libre a favor de Galatasaray. Mandó el balón al fondo de la red y significó el 3-2 con el que el cuadro turco le remontó a Juventus, tras ir perdiendo 2-1.

Partidazo entre Galatasaray y Juventus: goleada 5-2 para los leones turcos

Desde antes del gol de Dávinson Sánchez, ya era un partidazo entre Galatasaray y Juventus. Quien primero pegó fue el cuadro turco, gracias a un tanto de Gabriel Sara sobre los 15′. Era el 1-0 que desató algarabía en el estadio Ali Sami Yen Sports.

Sin embargo, Juventus se fue al ataque y tan solo un minuto después, a los 16′, Teun Koopmeiners puso el empate 1-1. Eso hasta los 32′, cuando el mismo Koopmeiners remontó a favor de Juventus y mandó a los vestuarios a la La Vecchia Signora ganando 2-1.

Se divisaba una segunda parte vibrante, y así fue. A los 49′, ya en el segundo tiempo, Noa Lang colocó el empate parcial 2-2 tras su gol a favor de Galatasaray. Parecía que Juventus podía reaccionar, pero al contrario, los leones turcos aceleraron y fue ahí cuando Dávinson Sánchez encajó el 3-2 parcial.

Juan David Cabal, expulsado en Juventus

Pero el colombiano Juan David Cabal vivió el otro lado de la moneda. Duró apenas 22 minutos en cancha, pues a los 67′ salió expulsado, por doble amarilla, y dejó a Juventus con diez hombres. Ahí el partido se quebró y Galatasaray siguió de largo.

Noa Lang repitió y a los 74′ colocó el 4-2 parcial, a favor de los leones turcos, que ya era goleada. Sin embargo, faltaba la cereza del pastel y fue gracias a Sacha Boey (86′). Eso sentenció el 5-2 definitivo de Galatasaray sobre Juventus, que desde ya encamina lo que será la vuelta en los playoffs de la Champions League.

¿Cuándo será la vuelta entre Juventus y Galatasaray por Champions?

El miércoles 25 de febrero de 2026, a partir de las 3:00 p.m., en el estadio Juventus de Turín. La Vecchia Signora está obligada a ganar por tres goles para empatarle la serie a Galatasaray, o cuatro si le quiere remontar directo y evitar alargues.