Galatasaray goleó a Juventus en Champions: gol de Dávinson Sánchez y Juan David Cabal expulsado

Nuevo gol de Dávinson Sánchez en Europa, ahora por Champions, que sirvió para que Galatasaray resucitara ante Juventus. Juan David Cabal, otro colombiano, no la pasó bien.

Redacción Deportes
17 de febrero de 2026, 2:20 p. m.
Dávinson Sánchez anotó para Galatasaray y Juan David Cabal salió expulsado en Juventus: partidazo en Champions League.
Dávinson Sánchez anotó para Galatasaray y Juan David Cabal salió expulsado en Juventus: partidazo en Champions League. Foto: Getty Images

Un gol de Dávinson Sánchez sirvió para revivir al Galatasaray ante Juventus. Este martes, 17 de febrero, el cuadro de Turquía recibió a La Vecchia Signora por la ida de los playoffs en la Champions League.

Al minuto 60′, Dávinson Sánchez conectó el esférico con el hombro, tras un tiro libre a favor de Galatasaray. Mandó el balón al fondo de la red y significó el 3-2 con el que el cuadro turco le remontó a Juventus, tras ir perdiendo 2-1.

Partidazo entre Galatasaray y Juventus: goleada 5-2 para los leones turcos

Desde antes del gol de Dávinson Sánchez, ya era un partidazo entre Galatasaray y Juventus. Quien primero pegó fue el cuadro turco, gracias a un tanto de Gabriel Sara sobre los 15′. Era el 1-0 que desató algarabía en el estadio Ali Sami Yen Sports.

Sin embargo, Juventus se fue al ataque y tan solo un minuto después, a los 16′, Teun Koopmeiners puso el empate 1-1. Eso hasta los 32′, cuando el mismo Koopmeiners remontó a favor de Juventus y mandó a los vestuarios a la La Vecchia Signora ganando 2-1.

Carlos Antonio Vélez habló de la visa de James Rodríguez: advierte riesgo si entrena con Minnesota

Estalla el FC Barcelona tras la derrota con Girona: Raphinha critica el arbitraje en España

Explosivo debut de Jhon Jáder Durán con Zenit: agarrón y amarilla en solo cinco minutos

Jürgen Klopp rechazó a dos gigantes de Premier League: no rotundo tras salir de Liverpool

Alex Dowsett, el ciclista que con hemofilia corrió dos Tour de Francia y ganó dos etapas en el Giro de Italia, contrario a las tesis de Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo

Confesión desde Bayern Múnich sobre Luis Díaz: destapan jugada silenciosa detrás de su fichaje

Nairo Quintana se desploma en la clasificación general del UAE Tour 2026: etapa 2

Dávinson Sánchez admite grave error que cometió la Selección Colombia ante Argentina: “Lo aceptamos”

Lujo de Dávinson Sánchez antes de sumarse a la convocatoria de la Selección Colombia; el defensa despertó elogios en redes

Polémica en Copa América: acusan a capitán de Uruguay de racismo contra estrella de Colombia; todo quedó en video

Se divisaba una segunda parte vibrante, y así fue. A los 49′, ya en el segundo tiempo, Noa Lang colocó el empate parcial 2-2 tras su gol a favor de Galatasaray. Parecía que Juventus podía reaccionar, pero al contrario, los leones turcos aceleraron y fue ahí cuando Dávinson Sánchez encajó el 3-2 parcial.

Juan David Cabal, expulsado en Juventus

Pero el colombiano Juan David Cabal vivió el otro lado de la moneda. Duró apenas 22 minutos en cancha, pues a los 67′ salió expulsado, por doble amarilla, y dejó a Juventus con diez hombres. Ahí el partido se quebró y Galatasaray siguió de largo.

Noa Lang repitió y a los 74′ colocó el 4-2 parcial, a favor de los leones turcos, que ya era goleada. Sin embargo, faltaba la cereza del pastel y fue gracias a Sacha Boey (86′). Eso sentenció el 5-2 definitivo de Galatasaray sobre Juventus, que desde ya encamina lo que será la vuelta en los playoffs de la Champions League.

¿Cuándo será la vuelta entre Juventus y Galatasaray por Champions?

El miércoles 25 de febrero de 2026, a partir de las 3:00 p.m., en el estadio Juventus de Turín. La Vecchia Signora está obligada a ganar por tres goles para empatarle la serie a Galatasaray, o cuatro si le quiere remontar directo y evitar alargues.

