Champions League hoy: canal y hora para ver los ‘playoffs’ en vivo

Este martes, 17 de febrero de 2026, arrancarán los playoffs de la Champions League. Se jugarán cuatro partidos, mientras que los cuatro restantes tendrán lugar el miércoles 18 de febrero.

Cabe recordar que entre este martes y miércoles se jugarán los partidos de ida de playoffs. La vuelta tendrá lugar entre el martes 24 y el miércoles 25 de febrero. Quienes se impongan en la llave, clasificarán a octavos de final.

Programación de hoy, 17 de febrero, en playoffs de Champions: hora y canal para ver en vivo

Galatasaray vs. Juventus - 12:45 p.m. - ESPN y Disney+

y Borussia Dortmund vs. Atalanta - 3:00 p.m. - ESPN y Disney+

y Mónaco vs. PSG - 3:00 p.m. - ESPN y Disney+

y Benfica vs. Real Madrid - 3:00 p.m. - ESPN y Disney+

*Todos los horarios corresponden a territorio colombiano.

Sorteo de la Champions League: así se jugará la fase de ‘playoffs’

Previa del arranque de playoffs en Champions League

París Saint-Germain visita este martes al Mónaco en el estadio Luis II, en la ida de los playoffs de la Champions League, un partido en el que el actual campeón buscará encarrilar la eliminatoria para vivir una vuelta plácida en el Parque de los Príncipes, mientras que el Galatasaray, que recibe a Juventus, y el Borussia Dortmund, que hace lo propio con la Atalanta, quieren hacer valer el factor campo para marcharse al encuentro de vuelta por delante en el marcador.

Nueva salida para el PSG de Luis Enrique en Champions. Foto: AP

Como ocurriera la pasada temporada, el PSG de Luis Enrique tendrá que pasar por peaje de los playoffs para estar presente en los octavos de final de la Champions. Los parisinos finalizaron la fase liga en 11ª posición con 14 puntos, después de un tramo final en el que sólo sumaron cinco de los últimos 15 puntos en juego. Y su rival por un puesto entre los 16 mejores será el Monaco, que acabó 21º con 10 puntos, tras empatar en la última jornada ante Juventus.

Un duelo entre dos equipos de la Ligue 1 que será el segundo de la temporada entre ambos. En el primero, en la competición doméstica, los monegascos ya demostraron de lo que son capaces imponiéndose (1-0) al PSG con un solitario gol de Minamino, que no podrá estar por lesión. Pese a ello, el segundo clasificado de la Ligue 1 se ha impuesto en cuatro de los últimos seis duelos, y es claro favorito para avanzar en una eliminatoria que querrá resolver ya desde el encuentro de ida.

Eso sí, los campeones no llegan en buen momento después de perder el liderato de la Ligue 1 tras perder ante el Stade Rennes (1-3) el pasado viernes. Sí conseguiría ganar Mónaco, que encadena dos victorias consecutivas y tres duelos sin perder como local. Por su parte, el equipo de Luis Enrique, que no podrá contar con el internacional español Fabián Ruiz ni con Senny Mayulu por lesión, no ha logrado el triunfo en sus dos últimas salidas europeas (un empate y una derrota).

Arrancan los duelos de eliminación directa en la Champions League. Foto: UEFA via Getty Images

Por su parte, Galatasaray y Juventus vivirán en Estambul el primer envite de una eliminatoria, a priori, igualada entre el 13º y 20º de la fase liga. Una ida a la que los turcos llegan en uno de los mejores momentos de la temporada, tras encadenar cinco triunfos consecutivos en la Superliga, en la que son líderes con tres puntos más que el Fenerbahce. Un estado de forma muy diferente al que atraviesan los italianos, que sólo han ganado uno de sus últimos cinco encuentros (dos derrotas y dos empates).

*Con información de Europa Press.