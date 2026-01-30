Deportes

Sorteo de la Champions League: así se jugará la fase de ‘playoffs’

Quedaron conformadas las llaves de los ‘playoffs’ de la Champions League antes de enfrentar los octavos de final.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

30 de enero de 2026, 1:00 p. m.
Lea en SEMANA la novedad en Champions League.
Lea en SEMANA la novedad en Champions League. Foto: AFP

Después de jornadas de emociones hasta el último minuto en la fase liga, la Champions League entra en etapas definitivas y ya tiene ocho equipos clasificados directamente a la fase de octavos de final. Por otra parte, hay 16 clubes más en playoffs, ronda que se conocieron las llaves a disputarse durante el mes de febrero. Clubes como el Real Madrid, PSG, Atlético de Madrid e Inter de Milán conocen sus rivales.

Para esta edición, hubo equipos sembrados y el sorteo fue por par:

9 o 10 vs. 23 o 24, 11 o 12 vs. 21 o 22, 13 o 14 vs. 19 o 20, 15 o 16 vs. 17 o 18.

Según el reglamento de la competencia, podían existir series directas entre equipos del mismo país en los playoffs y también encontrarse con clubes con los que ya jugaron en la fase liga.

Deportes

Así jugarán Jhon Jáder Durán y Jhon Janer Lucumí la fase de ‘playoffs’ de la Europa League

Deportes

Oficializan en Bayern Múnich de Luis Díaz salida de última hora: no va más para Kompany

Deportes

Posibles rivales de Luis Díaz en la Champions League tras el sorteo de los ‘playoffs’

Deportes

Así jugarán los colombianos los ‘playoffs’ de Champions League: Ríos, Dávinson, Cabal, entre otros

Deportes

Hernán Torres contó todo lo que pasó en Millonarios tras dejar el cargo: “Es complejo”

Deportes

Tabla en Liga BetPlay: enredo entre América de Cali y Once Caldas deja sorpresivo líder

Deportes

Técnico oficializado en la Selección Perú deja puerta abierta en Millonarios: hubo movimiento

Deportes

Locura en la prensa española tras la asistencia de Luis Díaz en la Champions League: “En las sombras”

Deportes

La reacción del DT del PSV tras la asistencia de Luis Díaz que lo eliminó de la Champions: “Primerísimo nivel”

Deportes

Prográmese con los playoffs de la Champions League: Fecha y hora del sorteo de dieciseisavos de final

Cabe recordar que habrá cinco colombianos en competencia en esta fase, teniendo en cuenta que Luis Díaz ya está directamente en los octavos de final. Uno de ellos es Richard Ríos, quien se recupera de molestias físicas y puede estar en playoffs luego de que el Benfica realizara el descalabro del Real Madrid, que es el gigante que jugará esta instancia cuando el mundo lo metía entre los ocho primeros.

Sorteo de la Champions League.
Sorteo de la Champions League. Foto: UEFA via Getty Images

Dávinson Sánchez con Galatasaray está clasificado en el repechaje y posiblemente el volante Yaser Asprilla, nuevo fichaje, lo acompañe siempre y cuando sea inscrito. Juan Cabal pudo regresar tras una larga lesión y ahora es revulsivo en la Juventus. Los dos colombianos del Qarabag, Camilo Durán y Kevin Medina, también están en lista.

Clubes que jugarán los ‘playoffs’ de la Champions League

  • Real Madrid
  • Inter de Milán
  • PSG
  • Newcastle
  • Juventus
  • Atlético de Madrid
  • Atalanta
  • Leverkusen
  • Dortmund
  • Olympiacos
  • Brujas
  • Galatasaray
  • Mónaco
  • Qarabag
  • Bodo/Glimt
  • Benfica

Así se jugarán los ‘playoffs’ de la Champions League

  • Borussia Dortmund vs. Atalanta
  • Galatasaray vs. Juventus
  • Brujas vs. Atlético de Madrid
  • Mónaco vs. PSG
  • Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
  • Qarabag vs. Newcastle
  • Benfica vs. Real Madrid
  • Bodo Glimt vs. Inter de Milán

Nuevo formato en la Champions League

Cabe recordar que la Champions League tiene nuevo formato y ya no se juega la fase de grupos. La Uefa estipuló que se jugara una fase liga (que ya se jugó) dando prioridad a los mejor ranqueados en la historia y así definir una lista de 24 clubes que seguirán con vida tras esta ronda, dejando a los últimos 12 totalmente eliminados de la competición.

Con estos cambios, se prioriza la competencia interna de Champions League con una ronda adicional (playoffs) y no se dan los cupos a la Europa League, que era como anteriormente sucedía cuando se mandaban los terceros de los grupos a una ronda de repechaje en el segundo torneo de la Uefa para conformar los octavos de final de ese torneo.

Este mismo formato se aplicó para las demás competiciones de la Uefa, a la mencionada Europa League y la relativamente nueva Conference League. De esta manera, el ente rector del fútbol en Europa hace más robusta la competencia en el interior en cada una de sus competencias y no traslada de una a otra a un equipo que no alcance los primeros lugares en las primeras rondas.

Más de Deportes

Jhon Durán y Jhon Lucumí.

Así jugarán Jhon Jáder Durán y Jhon Janer Lucumí la fase de ‘playoffs’ de la Europa League

Parte del plantel del Bayern Múnich al final de temporada no será el mismo. Ya hay una baja confirmada

Oficializan en Bayern Múnich de Luis Díaz salida de última hora: no va más para Kompany

Sorteo de la Champions League / Luis Díaz con el Bayern.

Posibles rivales de Luis Díaz en la Champions League tras el sorteo de los ‘playoffs’

Juan Cabal y Dávinson Sánchez.

Así jugarán los colombianos los ‘playoffs’ de Champions League: Ríos, Dávinson, Cabal, entre otros

Esta fotografía muestra el trofeo de la UEFA Champions League, antes del sorteo de la fase de grupos del torneo de fútbol de la UEFA Champions League 2025-2026, en el Foro Grimaldi de Mónaco el 28 de agosto de 2025. (Foto de Frederic DIDES / AFP)

Sorteo de la Champions League: así se jugará la fase de ‘playoffs’

Hernán Torres, técnico actual de Millonarios desde agosto de 2025. Es recordado por haber sido campeón en 2012-ll.

Hernán Torres contó todo lo que pasó en Millonarios tras dejar el cargo: “Es complejo”

Empate entre América de Cali y Once Caldas en el Pascual Guerrero.

Tabla en Liga BetPlay: enredo entre América de Cali y Once Caldas deja sorpresivo líder

La oficialización de Mano Menezes en Perú deja a Millonarios con una opción latente en el banco técnico.

Técnico oficializado en la Selección Perú deja puerta abierta en Millonarios: hubo movimiento

Luis Díaz contra el PSV.

Locura en la prensa española tras la asistencia de Luis Díaz en la Champions League: “En las sombras”

Presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, dio detalles de la llegada de Cristian Chicho Arango.

Presidente de Atlético Nacional da veredicto con la llegada del Chicho Arango: se supo la decisión

Noticias Destacadas