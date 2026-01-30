Sorteo de la Champions League: así se jugará la fase de ‘playoffs’

Después de jornadas de emociones hasta el último minuto en la fase liga, la Champions League entra en etapas definitivas y ya tiene ocho equipos clasificados directamente a la fase de octavos de final. Por otra parte, hay 16 clubes más en playoffs, ronda que se conocieron las llaves a disputarse durante el mes de febrero. Clubes como el Real Madrid, PSG, Atlético de Madrid e Inter de Milán conocen sus rivales.

Para esta edición, hubo equipos sembrados y el sorteo fue por par:

9 o 10 vs. 23 o 24, 11 o 12 vs. 21 o 22, 13 o 14 vs. 19 o 20, 15 o 16 vs. 17 o 18.

Según el reglamento de la competencia, podían existir series directas entre equipos del mismo país en los playoffs y también encontrarse con clubes con los que ya jugaron en la fase liga.

Cabe recordar que habrá cinco colombianos en competencia en esta fase, teniendo en cuenta que Luis Díaz ya está directamente en los octavos de final. Uno de ellos es Richard Ríos, quien se recupera de molestias físicas y puede estar en playoffs luego de que el Benfica realizara el descalabro del Real Madrid, que es el gigante que jugará esta instancia cuando el mundo lo metía entre los ocho primeros.

Sorteo de la Champions League. Foto: UEFA via Getty Images

Dávinson Sánchez con Galatasaray está clasificado en el repechaje y posiblemente el volante Yaser Asprilla, nuevo fichaje, lo acompañe siempre y cuando sea inscrito. Juan Cabal pudo regresar tras una larga lesión y ahora es revulsivo en la Juventus. Los dos colombianos del Qarabag, Camilo Durán y Kevin Medina, también están en lista.

Clubes que jugarán los ‘playoffs’ de la Champions League

Real Madrid

Inter de Milán

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Leverkusen

Dortmund

Olympiacos

Brujas

Galatasaray

Mónaco

Qarabag

Bodo/Glimt

Benfica

Así se jugarán los ‘playoffs’ de la Champions League

Borussia Dortmund vs. Atalanta

Galatasaray vs. Juventus

Brujas vs. Atlético de Madrid

Mónaco vs. PSG

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

Qarabag vs. Newcastle

Benfica vs. Real Madrid

Bodo Glimt vs. Inter de Milán

Nuevo formato en la Champions League

Cabe recordar que la Champions League tiene nuevo formato y ya no se juega la fase de grupos. La Uefa estipuló que se jugara una fase liga (que ya se jugó) dando prioridad a los mejor ranqueados en la historia y así definir una lista de 24 clubes que seguirán con vida tras esta ronda, dejando a los últimos 12 totalmente eliminados de la competición.

Con estos cambios, se prioriza la competencia interna de Champions League con una ronda adicional (playoffs) y no se dan los cupos a la Europa League, que era como anteriormente sucedía cuando se mandaban los terceros de los grupos a una ronda de repechaje en el segundo torneo de la Uefa para conformar los octavos de final de ese torneo.

Este mismo formato se aplicó para las demás competiciones de la Uefa, a la mencionada Europa League y la relativamente nueva Conference League. De esta manera, el ente rector del fútbol en Europa hace más robusta la competencia en el interior en cada una de sus competencias y no traslada de una a otra a un equipo que no alcance los primeros lugares en las primeras rondas.