Tabla final en Champions League con los clasificados a playoffs y octavos: Real Madrid no pudo, Bayern brilla

Se acabó la fase de liga en Champions: ya hay ocho clasificados a octavos de final, y 16 a playoffs.

Redacción Deportes
28 de enero de 2026, 10:17 p. m.
Posiciones en Champions League: Bayern Múnich y Real Madrid con realidades distintas.
Posiciones en Champions League: Bayern Múnich y Real Madrid con realidades distintas. Foto: Getty Images

Este miércoles, 28 de enero, se jugó en simultáneo la octava y última fecha de la fase de liga en la Champions League 2025-2026. Fueron 18 partidos al tiempo, que ya dejaron a los clasificados a playoffs y octavos de final de la competencia.

Hubo varias sorpresas, con marcadores que empezaban a ser tendencia por lo que iban significando. Real Madrid, Barcelona y otro par más fueron protagonistas.

Resultados de la octava fecha en Champions League

  • Athletic Club 2 - 3 Sporting Lisboa
  • Liverpool 6 - 0 Qarabag
  • Barcelona 4 - 1 Copenhague
  • Mónaco 0 - 0 Juventus
  • Ajax 1 - 2 Olympiacos
  • PSG 1 - 1 Newcastle
  • Borussia Dortmund 0 - 2 Inter
  • Napoli 2 - 3 Chelsea
  • Frankfurt 0 - 2 Tottenham
  • Atlético Madrid 1 - 2 Bodo/Glimt
  • Bayer Leverkusen 3 - 0 Villarreal
  • Arsenal 3 - 2 Kairat
  • Pafos Slavia 4 - 1 Praga
  • Manchester City 2 - 0 Galatasaray
  • Club Brujas 3 - 0 Marsella
  • Benfica 4 - 2 Real Madrid
  • Royale Union Saint-Gilloise 1 - 0 Atalanta
  • PSV 1 - 2 Bayern Múnich

Tabla de posiciones final en la fase de liga de la Champions League

Arsenal logró mantener el liderato, Bayer Múnich de Luis Díaz hizo la tarea y acabó segundo, mientras que Real Madrid perdió y no clasificó directo a octavos, sino a playoffs. De hecho, Benfica venció a la casa blanca con un gol heroico del arquero, y se metió a playoffs de manera histórica.

Clasificados a octavos de final y playoffs en Champions League

Desde que se juega la fase de liga en Champions League, en vez de grupos divididos, la clasificación a octavos de final de la competencia cambió. Ahora hay dos tipos de clasificados: los que van a la ronda de 16 y los que entran a playoffs.

La normativa es así: los que ocupen las primeras ocho casillas en la fase de liga de Champions (1-8) clasifican directo a los octavos de final. Los otros 16 puestos (9-24) se enfrentarán en playoffs y el que gane, avanzará a octavos de final

Lista de clasificados a octavos de final de Champions

  1. Arsenal
  2. Bayern Múnich
  3. Liverpool
  4. Tottenham
  5. Barcelona
  6. Chelsea
  7. Sporting Lisboa
  8. Manchester City
Arsenal sigue imparable tras siete fechas en Champions League
Arsenal termina líder de la Champions League. Foto: Getty Images

Lista de clasificados a playoffs de Champions

  1. Real Madrid (9)
  2. Inter de Milán (10)
  3. PSG (11)
  4. Newcastle (12)
  5. Juventus (13)
  6. Atlético de Madrid (14)
  7. Atalanta (15)
  8. Bayer Leverkusen (16)
  9. Borussia Dortmund (17)
  10. Olympiacos (18)
  11. Club Brujas (19)
  12. Galatasaray (20)
  13. Mónaco (21)
  14. Qarabag (22)
  15. Bodo/Glimt (23)
  16. Benfica (24)

El sorteo de los playoffs en Champions League será el 30 de enero de 2026. Luego, el próximo 27 de febrero, se conocerán los cruces definitivos de octavos de final. Allí empezarán a ser latentes las emociones en la competencia de clubes más importante de Europa.

