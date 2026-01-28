Tabla final en Champions League con los clasificados a playoffs y octavos: Real Madrid no pudo, Bayern brilla

Este miércoles, 28 de enero, se jugó en simultáneo la octava y última fecha de la fase de liga en la Champions League 2025-2026. Fueron 18 partidos al tiempo, que ya dejaron a los clasificados a playoffs y octavos de final de la competencia.

Hubo varias sorpresas, con marcadores que empezaban a ser tendencia por lo que iban significando. Real Madrid, Barcelona y otro par más fueron protagonistas.

Resultados de la octava fecha en Champions League

Athletic Club 2 - 3 Sporting Lisboa

Liverpool 6 - 0 Qarabag

Barcelona 4 - 1 Copenhague

Mónaco 0 - 0 Juventus

Ajax 1 - 2 Olympiacos

PSG 1 - 1 Newcastle

Borussia Dortmund 0 - 2 Inter

Napoli 2 - 3 Chelsea

Frankfurt 0 - 2 Tottenham

Atlético Madrid 1 - 2 Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen 3 - 0 Villarreal

Arsenal 3 - 2 Kairat

Pafos Slavia 4 - 1 Praga

Manchester City 2 - 0 Galatasaray

Club Brujas 3 - 0 Marsella

Benfica 4 - 2 Real Madrid

Royale Union Saint-Gilloise 1 - 0 Atalanta

PSV 1 - 2 Bayern Múnich

Tabla de posiciones final en la fase de liga de la Champions League

Arsenal logró mantener el liderato, Bayer Múnich de Luis Díaz hizo la tarea y acabó segundo, mientras que Real Madrid perdió y no clasificó directo a octavos, sino a playoffs. De hecho, Benfica venció a la casa blanca con un gol heroico del arquero, y se metió a playoffs de manera histórica.

Clasificados a octavos de final y playoffs en Champions League

Desde que se juega la fase de liga en Champions League, en vez de grupos divididos, la clasificación a octavos de final de la competencia cambió. Ahora hay dos tipos de clasificados: los que van a la ronda de 16 y los que entran a playoffs.

La normativa es así: los que ocupen las primeras ocho casillas en la fase de liga de Champions (1-8) clasifican directo a los octavos de final. Los otros 16 puestos (9-24) se enfrentarán en playoffs y el que gane, avanzará a octavos de final

Lista de clasificados a octavos de final de Champions

Arsenal Bayern Múnich Liverpool Tottenham Barcelona Chelsea Sporting Lisboa Manchester City

Arsenal termina líder de la Champions League. Foto: Getty Images

Lista de clasificados a playoffs de Champions

Real Madrid (9) Inter de Milán (10) PSG (11) Newcastle (12) Juventus (13) Atlético de Madrid (14) Atalanta (15) Bayer Leverkusen (16) Borussia Dortmund (17) Olympiacos (18) Club Brujas (19) Galatasaray (20) Mónaco (21) Qarabag (22) Bodo/Glimt (23) Benfica (24)

El sorteo de los playoffs en Champions League será el 30 de enero de 2026. Luego, el próximo 27 de febrero, se conocerán los cruces definitivos de octavos de final. Allí empezarán a ser latentes las emociones en la competencia de clubes más importante de Europa.