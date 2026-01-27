Se define la Champions League: canal y hora para ver todos los partidos de la última fecha

Por segundo año consecutivo desde el estreno del nuevo formato, la Champions League vivirá un ‘supermiércoles’ con 18 partidos jugándose de manera simultánea.

Ahora mismo solo hay dos equipos clasificados directamente a octavos de final: Arsenal y Bayern Múnich. Los otros seis tiquetes estarán en juego durante una jornada vibrante que promete robarse la atención de todo el planeta desde las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).

PSV vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver a Luis Díaz en la fecha 8 de Champions League

Por la parte baja, cuatro clubes están ya matemáticamente eliminados, sin opciones de llegar a puestos de play-off: Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat Almaty.

ESPN dispondrá de todas sus señales para transmitir los partidos más importantes por TV. El resto de los compromisos estará disponible a través de la plataforma de Disney +.

Programación de la fecha 8 de la Champions League

Miércoles, 28 de enero de 2026

Ajax vs. Olympiaco s - 3:00 p. m. por Disney +

s - 3:00 p. m. por Arsenal vs. Kairat Almaty - 3:00 p. m. por ESPN6 y Disney +

- 3:00 p. m. por y AS Monaco vs. Juventus - 3:00 p. m. por Disney +

- 3:00 p. m. por Athletic Club vs. Sporting de Lisboa - 3:00 p. m. por Disney +

- 3:00 p. m. por Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt - 3:00 p. m. por ESPN3 y Disney +

- 3:00 p. m. por y Bayer Leverkusen vs. Villarreal - 3:00 p. m. por Disney +

- 3:00 p. m. por Borussia Dortmund vs. Inter de Milán - 3:00 p. m. por ESPN7 y Disney +

- 3:00 p. m. por y Club Brujas vs. Olympique de Marsella - 3:00 p. m. por Disney +

- 3:00 p. m. por Eintracht Frankfurt vs. Tottenham - 3:00 p. m. por Disney +

- 3:00 p. m. por Barcelona vs. Copenhague - 3:00 p. m. por ESPN5 y Disney +

- 3:00 p. m. por y Liverpool vs. Qarabag - 3:00 p. m. por ESPN4 y Disney +

3:00 p. m. por y Manchester City vs. Galatasaray - 3:00 p. m. por Disney +

3:00 p. m. por Pafos FC vs. Slavia Praga - 3:00 p. m. por Disney +

3:00 p. m. por París Saint-Germain vs. Newcastle - 3:00 p. m. Disney +

3:00 p. m. PSV Eindhoven vs. Bayern Múnich - 3:00 p. m. por ESPN y Disney +

3:00 p. m. por y Union St. Gilloise vs. Atalanta - 3:00 p. m. por Disney +

3:00 p. m. por Benfica vs. Real Madrid - 3:00 p. m. por ESPN2 y Disney +

3:00 p. m. por y Napoli vs. Chelsea - 3:00 p. m. por Disney +

Trofeo de la Champions League Foto: PA Images via Getty Images

La temporada dos nuevos ricos del fútbol europeo como París Saint-Germain y Manchester City llegaron a la octava jornada con la amenazante espada de la eliminación sobre sus cabezas. Sobrevivieron entonces, obteniendo plaza para el play-off, e incluso el equipo francés terminó luego siendo el campeón del torneo.

Esta vez no hay gigantes tan grandes contra las cuerdas y el principal club en riesgo parece el Napoli, vigente campeón de Italia y que llega como 25.º clasificado a esta última jornada, en puesto de virtual eliminación, antes de recibir al Chelsea (8.º) en el Estadio Diego Maradona.

Antonio Conte, entrenador del Nápoles, mide por lo tanto sus fuerzas con el club londinense que dirigió entre 2016 y 2018, y al que hizo campeón de Inglaterra en 2017.

*Con información de la AFP.