Se define la Champions League: canal y hora para ver todos los partidos de la última fecha

Barcelona, PSG, Manchester City, Real Madrid y varios más buscan sellar su cupo directo a los octavos de final.

Sebastián Clavijo García

27 de enero de 2026, 12:02 p. m.
Los 18 partidos de la Champions League se jugarán en simultánea a las 3:00 de la tarde
Los 18 partidos de la Champions League se jugarán en simultánea a las 3:00 de la tarde

Por segundo año consecutivo desde el estreno del nuevo formato, la Champions League vivirá un ‘supermiércoles’ con 18 partidos jugándose de manera simultánea.

Ahora mismo solo hay dos equipos clasificados directamente a octavos de final: Arsenal y Bayern Múnich. Los otros seis tiquetes estarán en juego durante una jornada vibrante que promete robarse la atención de todo el planeta desde las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).

Por la parte baja, cuatro clubes están ya matemáticamente eliminados, sin opciones de llegar a puestos de play-off: Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat Almaty.

ESPN dispondrá de todas sus señales para transmitir los partidos más importantes por TV. El resto de los compromisos estará disponible a través de la plataforma de Disney +.

Fifa le dio el ‘sí’ a la Selección Colombia: se confirmó decisión clave para el Mundial 2026

Presidente de Atlético Nacional revela el jugador que irá al extranjero: vale cerca de 1.2 millones de euros

Mundial 2026: expresidente de la FIFA, acusado por corrupción, hace un llamado urgente y señala a Estados Unidos

Carlos Antonio Vélez habla del técnico que suena para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios: “Muy bueno”

Liverpool vuelve a mirar a Luis Díaz y el Bayern: Condición principal de Xabi Alonso para firmar como nuevo DT

Hora y canal para ver Real Madrid vs. Benfica: duelo decisivo por Champions League

La publicación de Millonarios tras la sanción que Dimayor le levantó a Radamel Falcao: Se ilusionan los hinchas

Gol ‘irreal’ de Luis Díaz en Bayern Múnich: video de la euforia total en el entrenamiento

PSV vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver a Luis Díaz en la fecha 8 de Champions League

Se confirmó la lesión exacta de Pedri: comunicado oficial rompe la paz en el Barcelona

Programación de la fecha 8 de la Champions League

Miércoles, 28 de enero de 2026

  • Ajax vs. Olympiacos - 3:00 p. m. por Disney +
  • Arsenal vs. Kairat Almaty - 3:00 p. m. por ESPN6 y Disney +
  • AS Monaco vs. Juventus - 3:00 p. m. por Disney +
  • Athletic Club vs. Sporting de Lisboa - 3:00 p. m. por Disney +
  • Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt - 3:00 p. m. por ESPN3 y Disney +
  • Bayer Leverkusen vs. Villarreal - 3:00 p. m. por Disney +
  • Borussia Dortmund vs. Inter de Milán - 3:00 p. m. por ESPN7 y Disney +
  • Club Brujas vs. Olympique de Marsella - 3:00 p. m. por Disney +
  • Eintracht Frankfurt vs. Tottenham - 3:00 p. m. por Disney +
  • Barcelona vs. Copenhague - 3:00 p. m. por ESPN5 y Disney +
  • Liverpool vs. Qarabag - 3:00 p. m. por ESPN4 y Disney +
  • Manchester City vs. Galatasaray - 3:00 p. m. por Disney +
  • Pafos FC vs. Slavia Praga - 3:00 p. m. por Disney +
  • París Saint-Germain vs. Newcastle - 3:00 p. m. Disney +
  • PSV Eindhoven vs. Bayern Múnich - 3:00 p. m. por ESPN y Disney +
  • Union St. Gilloise vs. Atalanta - 3:00 p. m. por Disney +
  • Benfica vs. Real Madrid - 3:00 p. m. por ESPN2 y Disney +
  • Napoli vs. Chelsea - 3:00 p. m. por Disney +
A general view of the UEFA Champions League trophy ahead of the UEFA Champions League, league phase match at Stamford Bridge, London. Picture date: Tuesday November 25, 2025. (Photo by Bradley Collyer/PA Images via Getty Images)
Trofeo de la Champions League Foto: PA Images via Getty Images

La temporada dos nuevos ricos del fútbol europeo como París Saint-Germain y Manchester City llegaron a la octava jornada con la amenazante espada de la eliminación sobre sus cabezas. Sobrevivieron entonces, obteniendo plaza para el play-off, e incluso el equipo francés terminó luego siendo el campeón del torneo.

Esta vez no hay gigantes tan grandes contra las cuerdas y el principal club en riesgo parece el Napoli, vigente campeón de Italia y que llega como 25.º clasificado a esta última jornada, en puesto de virtual eliminación, antes de recibir al Chelsea (8.º) en el Estadio Diego Maradona.

Antonio Conte, entrenador del Nápoles, mide por lo tanto sus fuerzas con el club londinense que dirigió entre 2016 y 2018, y al que hizo campeón de Inglaterra en 2017.

*Con información de la AFP.

