La tabla de la Champions League: Liverpool sobrevive y presiona a Real Madrid y PSG; el Bayern de Luis Díaz a octavos

En un partido terrenal de Luis Díaz, Bayern Múnich se estaba complicado ante el Unión SG de Bélgica en el Allianz Arena y tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para que Harry Kane otra vez se colocara el traje de salvador y le diera el triunfo. Cuando el aura por la sobresaliente campaña ganadora que adelanta en Alemania estaba en furor, un humilde club belga le colocó presión y alcanzó a ilusionarse.

Para sorpresa de muchos, el partido de Champions League fue duro y estuvo caliente y disputado en Múnich. Es que tuvo que intervenir Harry Kane con un doblete para salvar los tres puntos. En un tiro de esquina apenas comenzando el segundo tiempo, el delantero inglés cabeceó en el primer palo cuando el Unión SG cumplía con un trabajo defensivo sin espacios. La pelota quieta le dio mucho beneficio al local, que ya comenzó a respirar más tranquilo.

Minutos después, al 55′, Harry Kane se inventó un penalti y forzó al arquero rival a estirar la pierna y tocarlo sin balón para lanzarse al piso. Cobro desde los once pasos que el determinante de Inglaterra convirtió en el segundo. Doblete que desdibujó a un Unión SG que había tenido la opción más clara en los primeros 45′ haciendo figura a Manuel Neuer con espectacular atajada.

Luis Díaz reapareció al inicio de 2026 con Bayern Múnich en Champions League Foto: FC Bayern via Getty Images

Cuando más se creía que estaba tranquilo con el 2-0, llegó la expulsión del defensa surcoreano Kim Min-jae, dejando con 10 al Bayern, que también le faltó la magia de Luis Díaz y Michael Olise para el carrusel de goles que tiene acostumbrado en la Bundesliga. Harry Kane falló otro penalti al 80′.

Liverpool revive y se mete en el Top 5 de la Champions

En otro gran partido de Europa, Liverpool dejó Anfield para enfrentar al Olympique Marsella en el Vélodrome, donde el equipo rojo alcanzó una gran victoria tras el golazo de Dominik Szoboszlai, el autogol del portero argentino Gerónimo Rulli y el tercero de Cody Gakpo. Contundente 3-0 para mantenerse en la zona alta de la tabla y acercarse a los octavos de final de forma directa.

Mohamed Salah durante el partido contra el Marsella. Foto: UEFA via Getty Images

Newcastle también hizo la tarea y está en zona de clasificación directa tras el 3-0 al PSV de Países Bajos. Chelsea ganó sufriendo al Pafos de Chipre con un gol de Moisés Caicedo. Cuando Atalanta sorprendía y se metía en el Top 5 de la tabla, fue testigo de cómo el Athletic Bilbao le dio vuelta al marcador y le venció 3-2.

Por otra parte, Juventus le ganó 2-0 al Benfica, pero ya no alcanza a clasificar directo y espera instalarse en la repesca. El equipo de Richard Ríos está por la zona baja de la tabla y se acerca a la eliminación en la primera ronda.

En otro atractivo de la fecha, estaba el Barcelona y su capacidad de poder ganarle al Slavia Praga. El primer tiempo finalizó 2-2 y había alerta naranja, pero Dani Olmo y Robert Lewandowski firmaron el 4-2 final. El único problema es que está en la novena posición y por ahora fuera de la zona de clasificación directa.

Con 13 puntos, Barcelona iguala con el Chelsea, que es el octavo y último clasificado directamente a octavos de final y así estaría evitando el repechaje. Séptimo es Newcastle y sexto el PSG con la misma puntuación. Sporting Lisboa es décimo y detrás aparece el Manchester City en el club de 13, con Atlético de Madrid y Atalanta.

Tottenham sorprende con la quinta posición con 14 puntos y luego están el Liverpool y Real Madrid. Bayern Múnich y Arsenal son los únicos clasificados a octavos de final. Será una octava fecha de infarto en Europa.