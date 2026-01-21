Luis Díaz fue figura en la fecha 7 de Champions League: día de trámite para Bayern Múnich

Con 7.3 de calificación, Luis Díaz salió como el segundo mejor de Bayern Múnich en el triunfo por 2-0 ante Unión St.Gilloise, en juego válido por la fecha 7 de la Champions League.

Aunque el cafetero no asistió, ni tampoco pudo marcar, su actividad en el juego fue alta. Vincent Kompany lo puso por una de las bandas donde generó peligro, pero también cumplió con la fase defensiva que se le ha visto como parte de su renovado repertorio en Alemania.

Luis Díaz reapareció en la titular de Bayern Múnich tras pagar sanción impuesta por UEFA en Champions League Foto: Getty Images

En cuanto a las estadísticas alcanzadas, el guajiro tuvo un 83% de pases completados, lo que le permitió ser un promotor de las acciones ofensivas que terminó por capitalizar el ‘9′ inglés al servicio del Bayern.

También estuvo dulce con los toques de balón, en los cuales acumuló 67. Y a la hora de aparecer para defender, en tres ocasiones se le vio recuperando la esférica para los suyos.

No solo es Luis Javier Suárez: otro colombiano marcó doblete en Champions League y pone cabezón a Lorenzo

Una vez superado el reto de mitad de semana en Champions League, ahora Lucho, junto a los suyos, se centrarán de nuevo en la disputa de la Bundesliga, donde este mismo fin de semana enfrentan al Ausburgo el día sábado, desde las 9:00 a.m. (hora de Colombia).

Para ver de nuevo al Bayern Múnich por Liga de Campeones, solo habrá que esperar una semana. El próximo miércoles, 28 de enero, ante PSV, en Países Bajos, los alemanes cerrarán la fase inicial del certamen en el que van ‘viento en popa’ hacia la obtención del ansiado título.

Día de trámite en Allianz Arena

Bayern Múnich selló su pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa tras derrotar este miércoles al Union Saint Gilloise belga por 2-0, ambos tantos anotados por el inglés Harry Kane en la segunda parte.

Con 18 puntos, el gigante alemán se une así al Arsenal como los dos únicos equipos clasificados directamente para la ronda de los 16 mejores antes de la disputa dentro de una semana de la octava y última jornada de la fase de grupos de la Champions.

Arsenal y Bayern Múnich se clasificaron a falta de una fecha en Champions League Foto: Getty Images

El equipo belga sorprendió en la primera parte a un Bayern demasiado pasivo y que contó con escasas ocasiones para marcar.

Fue el canadiense Promise David, con un cabezazo que atajó el meta local Manuel Neuer, el que más cerca estuvo de anotar en los primeros 45 minutos.

No fue hasta que el partido se aproximaba a la hora de juego cuando, quién si no, Harry Kane encontró el hueco en la defensa visitante y abrió el marcador tras un lanzamiento de esquina (52′).

La tabla de la Champions League: Liverpool sobrevive y presiona a Real Madrid y PSG; el Bayern de Luis Díaz a octavos

Apenas tres minutos después, Kane firmó el segundo en un lanzamiento desde el punto de penal.

Pese a que el Bayern jugó la última media hora en inferioridad, por la expulsión por doble amarilla del central surcoreano Min-jae Kim, el Union Saint Gilloise fue incapaz de crear peligro ante la portería de Neuer.

Kane se permitió incluso el “lujo” de fallar un penal, al estrellar la pelota en la madera (80′), lo que le impidió firmar un nuevo triplete.

*Con información de AFP.