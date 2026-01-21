Deportes

No solo es Luis Javier Suárez: otro colombiano marcó doblete en Champions League y pone cabezón a Lorenzo

Si bien el atacante no ha estado en ningún llamado reciente, con cuatro goles en Liga de Campeones puja por ser tenido en cuenta para el Mundial 2026.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

21 de enero de 2026, 8:51 p. m.
Camilo Durán anota en Champions League y resuena su nombre para la Selección Colombia Foto: Getty Images

Un día antes, el nombre colombiano que se llevó todas las miradas en Europa fue el de Luis Javier Suárez. Este miércoles, otro ‘9′ de pasaporte cafetero fue tendencia por anotar dos anotaciones y darle la victoria a su club, FK Qarabag.

Del atacante al que se hace referencia es Camilo Durán, quien se hizo partícipe de manera activa del triunfo de los suyos por 3-2 ante Eintracht, de Alemania.

Apenas cuando el partido estaba iniciando, Durán se metió al área para aprovechar una jugada colectiva de los suyos y depositar el balón en el arco contrario. Su buen posicionamiento le permitió al nacido en Santa Marta poner el 1-0 parcial.

Aunque los de Azerbaiyán empezaron bien el duelo, al minuto 10 y 78 recibieron dos golpes que parecieron lapidarios para estos. De ganar, pasaron a perder y restaba poco tiempo para el final del juego.

