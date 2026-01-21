Un día antes, el nombre colombiano que se llevó todas las miradas en Europa fue el de Luis Javier Suárez. Este miércoles, otro ‘9′ de pasaporte cafetero fue tendencia por anotar dos anotaciones y darle la victoria a su club, FK Qarabag.

Del atacante al que se hace referencia es Camilo Durán, quien se hizo partícipe de manera activa del triunfo de los suyos por 3-2 ante Eintracht, de Alemania.

Apenas cuando el partido estaba iniciando, Durán se metió al área para aprovechar una jugada colectiva de los suyos y depositar el balón en el arco contrario. Su buen posicionamiento le permitió al nacido en Santa Marta poner el 1-0 parcial.

EL COLOMBIANO QUE HACE ILUSIONAR A QARABAG: Camilo Durán apareció por el centro del área para conectar el buscapié y poner el 1-0 sobre Frankfurt en la fecha 7 de la fase liga de la #ChampionsLeague.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6AgVrCepnb — SportsCenter (@SC_ESPN) January 21, 2026

Aunque los de Azerbaiyán empezaron bien el duelo, al minuto 10 y 78 recibieron dos golpes que parecieron lapidarios para estos. De ganar, pasaron a perder y restaba poco tiempo para el final del juego.

De manera agónica, al 80′, Durán se hizo nuevamente presente en el marcador para darle vida a los suyos en busca de no quedarse fuera de los playoffs de la Champions League, al que clasifican los ubicados del puesto 9 al 24.

Si bien el empate ya era salvar al menos un punto, Qarabag sentía que podía hacerse con tres y se arriesgó a irse al frente. Al 90+4′, cuando se pensaba que todo ya estaba definido, Bahlul Mustafazada marcó un tanto más para la victoria in extremis de los locales.

Él es Camilo Durán: primer gol colombiano en la Champions League 2025/26

Después de siete fechas jugadas, el equipo de Durán ha podido sumar 10 puntos, lo que lo acomoda en la casilla 19, a falta de una jornada por disputarse en la que cerrarán ante Liverpool (28 de enero).

Por la manera en la que están ubicados los 36 equipos en contienda en la tabla de posiciones, se ven altas probabilidades de clasificación para los de Azerbaiyán. En gran medida, de confirmarse esa clasificación, será gracias a lo hecho por el colombiano Durán durante la liguilla de UCL.

Un nombre que retumba para Néstor Lorenzo

2026 es un año de Mundial, al que se espera que Néstor Lorenzo lleve a los mejores del país para ir en busca de una gran participación en el certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Una de las posiciones que más debate genera es la delantera, donde hoy día parece fijo Luis Javier Suárez. De resto, de los habituales llamados, estos tienen promedios bajos que deberán empezar a mejorar.

Camilo Durán (izquierda) marcó el primer gol de Qarabağ en Champions League 2025/2026 Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Si bien se puede seguir por la misma línea de los que suelen llamarse, también hay otros como Durán que podrían aspirar a ser citados por el gran momento que atraviesan en sus respectivos clubes.

Quien surgiera en Independiente Medellín, hoy día pasa un magnífico momento de carrera al acumular un total de cuatro goles en la presente Champions. Dos de ellos fueron este miércoles y el otro par ante Ajax y Benfica.

También ha sido generoso con sus compañeros, dando una asistencia en el campeonato más importante de clubes del mundo. Por rentado local, una sola anotación está en sus estadísticas, lo que demuestra que ante los grandes retos como la Champions se logra potenciar.