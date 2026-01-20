Deportes

La reacción del DT del PSG tras el doblete de Luis Suárez que lo amargó por completo en la Champions: “Es muy fácil”

Luis Enrique, técnico del PSG, se vio superado en Lisboa tras una avalancha de goles del delantero colombiano Luis Javier Suárez en la Champions League.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

21 de enero de 2026, 12:30 a. m.
Luis Enrique, técnico del PSG. Luis Suárez, goleador del Sporting Lisboa.
Luis Enrique, técnico del PSG. Luis Suárez, goleador del Sporting Lisboa. Foto: Fotos: Getty Images

Luis Javier Suárez solamente piensa en hacer goles en Europa y seguir llenando la prensa europea de portadas. El atacante samario sigue imparable y se crece ante las potencias europeas. Contra el PSG no tuvo inconveniente alguno y se fue de doblete.

Remates contundentes al arco, más que suficientes para retumbar en Europa y seguir potenciando su presencia en la fila de la Selección Colombia. El elegido para reemplazar a Viktor Gyökeres en Sporting Lisboa calla a los críticos y se gana más adeptos en Europa en plena recta final hacia el Mundial 2026. Sus goles le dieron una victoria épica al club portugués, que sigue encendido y muy cerca del cupo a los octavos de final.

El momento de Suárez no puede ser el mejor y va camino a su prime en Europa. El semestre previo al Mundial 2026 fue su momento clave, en medio de la mirada puesta de todo un país por su posible convocatoria a la Selección Colombia. Fue titular ante el PSG y con la 97 le dio un fuerte mensaje a Luis Enrique: No es solamente Luis Díaz la figura colombiana en el Viejo Continente.

Luis Enrique aplaude el golazo de Dembélé ante LOSC.
Luis Enrique aplaude el golazo de Dembélé ante LOSC. Foto: AP

Con el 97 en su espalda, Luis Javier abrió el marcador al minuto 74 y colocó el segundo antes del final, cuando el PSG más se aferraba a un durísimo empate con Khvicha Kvaratskhelia, luego de que les anularan tres goles cuando el partido avanzaba con un 0-0. El técnico Luis Enrique reaccionó tras el juego. La derrota le complica en el objetivo de clasificar de forma directa a los octavos de la Champions.

Gente

¿Qué pasó con el joven que narraba fútbol desde una montaña? El impresionante giro de vida de ‘Pol Deportes’; ahora cubrirá el Mundial

Deportes

La debacle del PSG en la Champions tiene sabor colombiano: así es la tristeza de París con Luis Díaz y Suárez

Deportes

Linda Caicedo corrió desde mitad de cancha y acabó haciendo un golazo: Real Madrid pasa del Atlético en Supercopa

Deportes

Arsenal no afloja ante la mirada del Bayern de Luis Díaz: se hizo grande en Milán y domina la Champions

Deportes

Primera tabla de posiciones de Champions League en 2026: desliz del City y PSG, paseo del Real Madrid y batacazo del Sporting

Deportes

Sale a la luz quién reemplazaría a Hernán Torres en Millonarios: palmarés de lujo con una Sudamericana

Deportes

Doblete de Luis Javier Suárez en la Champions League para derrotar al PSG de Dembélé: su talento retumba en Europa

Deportes

Ousmane Dembélé anotó una obra de arte contra LOSC: lo piden como Puskás seguro

Deportes

Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en el Bayern Múnich, esto gana Hakimi en el PSG

Deportes

Épico gol de Gonçalo Ramos salvó al PSG ante Olympique de Marsella: Supercopa de Francia 2026 tiene campeón

Reacción de Luis Enrique tras la derrota ante el Sporting por dos goles de Suárez

Lejos de verse arrepentido por algún movimiento en su equipo o sufrir por la caída en Lisboa, Luis Enrique se presentó con la frente en alto y en tono retador tras el 2-1 que lo mete en una zona muy complicada de la tabla de posiciones. Más allá del doblete de Luis Suárez, el entrenador se ve confiado en que el equipo francés clasificará a los octavos de final. Se molestó por la forma en la que cayeron.

Por los dos goles de Suárez y el porqué perdieron, dijo: “Es muy fácil decir por qué. Marcaron dos goles y nuestro equipo solo uno. Estoy orgulloso de mi equipo por cómo jugamos, sobre todo fuera de casa. Estoy seguro de que llegaremos muy lejos”.

Luis Suárez celebra uno de los goles ante el PSG.
Luis Suárez celebra uno de los goles ante el PSG. Foto: Getty Images

“El resultado es decepcionante. Es una pena porque solo vi a un equipo en todo el partido; fuimos muy superiores a nuestro oponente. Fuimos superiores y es decepcionante porque es tan injusto. Es difícil incluso hablar de fútbol en estos momentos”, agregó Luis Enrique.

Más de Deportes

La inspiradora historia de ‘Pol Deportes’ y su salto al éxito profesional.

¿Qué pasó con el joven que narraba fútbol desde una montaña? El impresionante giro de vida de ‘Pol Deportes’; ahora cubrirá el Mundial

Luis Díaz y Luis Suárez.

La debacle del PSG en la Champions tiene sabor colombiano: así es la tristeza de París con Luis Díaz y Suárez

Linda Caicedo y un golazo con Real Madrid ante Atlético de Madrid en Supercopa de España.

Linda Caicedo corrió desde mitad de cancha y acabó haciendo un golazo: Real Madrid pasa del Atlético en Supercopa

Mikel Arteta y Luis Díaz.

Arsenal no afloja ante la mirada del Bayern de Luis Díaz: se hizo grande en Milán y domina la Champions

Tabla de posiciones Champions League tras la fecha 7.

Primera tabla de posiciones de Champions League en 2026: desliz del City y PSG, paseo del Real Madrid y batacazo del Sporting

En Millonarios se estaría pensando en reemplazos para Hernán Torres

Sale a la luz quién reemplazaría a Hernán Torres en Millonarios: palmarés de lujo con una Sudamericana

Luis Suárez celebra uno de los goles ante el PSG.

Doblete de Luis Javier Suárez en la Champions League para derrotar al PSG de Dembélé: su talento retumba en Europa

Real Madrid 6 - 1 Mónaco en Champions.

Real Madrid sigue en repunte y ahora aplasta en Champions: Mónaco se va del Bernabéu con estrepitosa goleada

Yáser Asprilla toma decisiones a meses del Mundial 2026 para no quedarse fuera.

Inevitable lo de Yáser Asprilla con Girona: tendrá nuevo club para salvar su cupo en el Mundial 2026

c

Confirmados los titulares para el NBA All Stars 2026, ¿cómo se dividirán en el nuevo formato de EE. UU. vs. Mundo?

Noticias Destacadas