Luis Javier Suárez solamente piensa en hacer goles en Europa y seguir llenando la prensa europea de portadas. El atacante samario sigue imparable y se crece ante las potencias europeas. Contra el PSG no tuvo inconveniente alguno y se fue de doblete.

Remates contundentes al arco, más que suficientes para retumbar en Europa y seguir potenciando su presencia en la fila de la Selección Colombia. El elegido para reemplazar a Viktor Gyökeres en Sporting Lisboa calla a los críticos y se gana más adeptos en Europa en plena recta final hacia el Mundial 2026. Sus goles le dieron una victoria épica al club portugués, que sigue encendido y muy cerca del cupo a los octavos de final.

El momento de Suárez no puede ser el mejor y va camino a su prime en Europa. El semestre previo al Mundial 2026 fue su momento clave, en medio de la mirada puesta de todo un país por su posible convocatoria a la Selección Colombia. Fue titular ante el PSG y con la 97 le dio un fuerte mensaje a Luis Enrique: No es solamente Luis Díaz la figura colombiana en el Viejo Continente.

Luis Enrique aplaude el golazo de Dembélé ante LOSC. Foto: AP

Con el 97 en su espalda, Luis Javier abrió el marcador al minuto 74 y colocó el segundo antes del final, cuando el PSG más se aferraba a un durísimo empate con Khvicha Kvaratskhelia, luego de que les anularan tres goles cuando el partido avanzaba con un 0-0. El técnico Luis Enrique reaccionó tras el juego. La derrota le complica en el objetivo de clasificar de forma directa a los octavos de la Champions.

Reacción de Luis Enrique tras la derrota ante el Sporting por dos goles de Suárez

Lejos de verse arrepentido por algún movimiento en su equipo o sufrir por la caída en Lisboa, Luis Enrique se presentó con la frente en alto y en tono retador tras el 2-1 que lo mete en una zona muy complicada de la tabla de posiciones. Más allá del doblete de Luis Suárez, el entrenador se ve confiado en que el equipo francés clasificará a los octavos de final. Se molestó por la forma en la que cayeron.

Por los dos goles de Suárez y el porqué perdieron, dijo: “Es muy fácil decir por qué. Marcaron dos goles y nuestro equipo solo uno. Estoy orgulloso de mi equipo por cómo jugamos, sobre todo fuera de casa. Estoy seguro de que llegaremos muy lejos”.

Luis Suárez celebra uno de los goles ante el PSG. Foto: Getty Images

“El resultado es decepcionante. Es una pena porque solo vi a un equipo en todo el partido; fuimos muy superiores a nuestro oponente. Fuimos superiores y es decepcionante porque es tan injusto. Es difícil incluso hablar de fútbol en estos momentos”, agregó Luis Enrique.