Inesperado: colombiano hizo el gol de la fecha en Champions League; definición exquisita

En el radar de pocos está el delantero que lleva dos anotaciones en el torneo más importante de clubes en Europa.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

10 de diciembre de 2025, 7:07 p. m.
Camilo Durán marcando su gol de sombrero al Ajax
Camilo Durán marcando su gol de sombrero al Ajax | Foto: Captura a transmisión de ESPN

En Champions League a Colombia le ha surgido un nombre de un delantero que nadie tenía en los planes. Se trata de Camilo Durán, quien ha sonado fuertemente en las últimas horas por una nueva anotación, esta vez ante Ajax.

Dicho tanto del atacante nacido en Santa Marta, fue el segundo en su cuenta personal en lo corrido de la presente campaña. Momentáneamente sirvió para el 1-0 del Qarabağ, de Azerbaiyán.

Su aparición precisa para ganarle al defensa rival y picársela al portero, fue suficiente para que este pudiese celebrar ante su afición por la fecha 6 de la ‘liguilla’.

Dicho tanto ha sido de los más bonitos que se han visto en el torneo y, a falta de algunos juegos por disputarse, se podría considerar como uno de los mejores de la actual jornada de Liga de Campeones.

Contexto: Desgracia para posible citado de Selección Colombia al Mundial 2026: DT confirmó lo peor

Para el de 23 años volver a marcar es importante. Hacer goles en un torneo como esos lo podría catapultar a un club de mayor renombre en el próximo mercado de fichajes.

Al inicio de la competencia, cuando se midió al Benfica de Richard Ríos, fue la otra vez en la que se le vio celebrar a Durán. En dicha ocasión marcó a domicilio, en el imponente estadio Da Luz de Lisboa, Portugal.

Camilo Durán, delantero de Qarabag.
Camilo Durán, delantero de Qarabag. | Foto: Getty Images

Impresionante ante Chelsea

En una jornada pasada también le siguieron la pista al ariete cafetero, pues se había vuelto habitual que este fuera figura con su modesto club en Champions.

En el duelo frente a Chelsea, fue Iván Mejía el que tuvo un comentario para la presentación que hizo el samario contra el vigente campeón del mundo.

Contexto: Fijo de Selección Colombia pasa penas: se quedó sin equipo a meses del Mundial 2026

“Camilo Durán, colombiano del Qarabag. Interesante, maneja las dos, sostiene bien la bola, presiona, sabe perfilarse. Reconozco que no lo había visto y hoy ante Chelsea deja una grata impresión”, admitió.

¿Pide pista en Selección Colombia?

‘Goles son amores’ y méritos para ser llamado a la Selección Colombia. En la actualidad, la nación no tiene un atacante en racha, por lo que a Néstor Lorenzo le tocará ver hacia otros horizontes pensando en un buen Mundial 2026.

Durán podría terminar por entrar en dicha lucha por un puesto si no mejoran su nivel en los próximos meses talentos como Rafael Santo Borré, Jhon Córdoba o Jhon Jáder Durán, a quien se le ha visto perder fuerza en el último tiempo.

El delantero colombiano Luis Díaz, número 7, celebra tras marcar un gol durante el partido amistoso internacional de fútbol entre Colombia y Australia.
A Selección Colombia le faltan delanteros en racha para el Mundial 2026. | Foto: AFP

Aparición desde el FPC

Quien hiciese sus divisiones menores con Deportivo Independiente Medellín, a sus 23 años, cuenta con una vasta experiencia internacional.

Camilo Durán también ha hecho parte de clubes como Flamengo, de Brasil, así como también estuvo en Lusitania y Portimonense de Portugal.

No hace mucho tiempo saltó al conjunto de Azerbaiyán, que se hizo con él en modo de compra por algo más de 200.000 euros.

