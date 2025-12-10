Inesperado: colombiano hizo el gol de la fecha en Champions League; definición exquisita

En Champions League a Colombia le ha surgido un nombre de un delantero que nadie tenía en los planes. Se trata de Camilo Durán, quien ha sonado fuertemente en las últimas horas por una nueva anotación, esta vez ante Ajax.

Dicho tanto del atacante nacido en Santa Marta, fue el segundo en su cuenta personal en lo corrido de la presente campaña. Momentáneamente sirvió para el 1-0 del Qarabağ, de Azerbaiyán.

¡DEFINIÓ POR ARRIBA Y METIÓ UN GOLAZO SUDAMERICANO!



El colombiano Camilo Durán pensó en frío y la picó para el 1-0 de Qarabag ante Ajax, por la fecha 6 de la fase liga, en la Champions.



▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/WPBEUMMW5H — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 10, 2025

Su aparición precisa para ganarle al defensa rival y picársela al portero, fue suficiente para que este pudiese celebrar ante su afición por la fecha 6 de la ‘liguilla’.

Dicho tanto ha sido de los más bonitos que se han visto en el torneo y, a falta de algunos juegos por disputarse, se podría considerar como uno de los mejores de la actual jornada de Liga de Campeones.

Para el de 23 años volver a marcar es importante. Hacer goles en un torneo como esos lo podría catapultar a un club de mayor renombre en el próximo mercado de fichajes.

Al inicio de la competencia, cuando se midió al Benfica de Richard Ríos, fue la otra vez en la que se le vio celebrar a Durán. En dicha ocasión marcó a domicilio, en el imponente estadio Da Luz de Lisboa, Portugal.

Camilo Durán, delantero de Qarabag. | Foto: Getty Images

Impresionante ante Chelsea

En una jornada pasada también le siguieron la pista al ariete cafetero, pues se había vuelto habitual que este fuera figura con su modesto club en Champions.

En el duelo frente a Chelsea, fue Iván Mejía el que tuvo un comentario para la presentación que hizo el samario contra el vigente campeón del mundo.

“Camilo Durán, colombiano del Qarabag. Interesante, maneja las dos, sostiene bien la bola, presiona, sabe perfilarse. Reconozco que no lo había visto y hoy ante Chelsea deja una grata impresión”, admitió.

¿Pide pista en Selección Colombia?

‘Goles son amores’ y méritos para ser llamado a la Selección Colombia. En la actualidad, la nación no tiene un atacante en racha, por lo que a Néstor Lorenzo le tocará ver hacia otros horizontes pensando en un buen Mundial 2026.

Durán podría terminar por entrar en dicha lucha por un puesto si no mejoran su nivel en los próximos meses talentos como Rafael Santo Borré, Jhon Córdoba o Jhon Jáder Durán, a quien se le ha visto perder fuerza en el último tiempo.

A Selección Colombia le faltan delanteros en racha para el Mundial 2026. | Foto: AFP

Aparición desde el FPC

Quien hiciese sus divisiones menores con Deportivo Independiente Medellín, a sus 23 años, cuenta con una vasta experiencia internacional.

Camilo Durán también ha hecho parte de clubes como Flamengo, de Brasil, así como también estuvo en Lusitania y Portimonense de Portugal.