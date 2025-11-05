Colombiano figura contra el Chelsea en la Champions sorprendió a más de uno: “Impresionante”

¿Ojito, Lorenzo? Jugador colombiano se presentó en la Champions League y tiene a más de uno sorprendido luego de su gran nivel en la cancha. Pocos lo conocen y ya es revelación. Uno de los periodistas más conocidos del país trinó sobre su excelente nivel y nada extraño que en la Selección Colombia ya lo estén siguiendo.

Se trata de Camilo Durán, un colombiano que hasta hace pocos días pasaba desapercibido entre el grupo de jugadores en el exterior. Ha tenido sus momentos de gracia y no los ha desaprovechado. Con un club de Azerbaiyán ya se presenta en el mapa europeo y hace ojitos al técnico Néstor Lorenzo.

Camilo Durán pertenece al Qarabag de Azerbaiyán y su ficha en Transfermarkt está valorada en 650 mil euros. Tiene contrato con el club de Europa Oriental hasta junio de 2028 y tras Luis Díaz, es el mejor colombiano en la actual edición de la Champions League.

🇨🇴 La jugada es de Camilo Durán. El gol es de Leandro Andrade, ante el Chelsea por Champions League. pic.twitter.com/Zrfa9yOBjM — Tito Puccetti (@titopuccettic) November 5, 2025

Es samario (Santa Marta) y tiene 23 años de edad. Camilo Durán debutó en el Independiente Medellín en el 2021, antes de pasar al equipo Sub 21 del Flamengo de Brasil. Allí, dio el salto al Lusitania de Portugal y también estuvo por el Portimonense, en la Primeira Liga.

Iván Mejía reaccionó al buen papel de Camilo Durán contra el Chelsea

Iván Mejía, uno de los periodistas más reconocidos de Colombia, dedicó unas palabras sobre Camilo Durán y todo lo publicó en la red social X. Quedó muy sorprendido y lo hizo más popular, mucho más luego de su gran papel en el empate histórico del Qarabag con Chelsea, en juego por la cuarta fecha de la fase liga de la Champions League.

Jorrel Hato pelea una pelota con Camilo Durán en la Champions League. | Foto: AFP

“Camilo Durán, colombiano del Qarabag. Interesante, maneja las dos, sostiene bien la bola, presiona, sabe perfilarse. Reconozco que no lo había visto y hoy ante Chelsea deja una grata impresión”, dijo Iván Mejía en la red social X.

Richard Ríos también sintió el golpe de Camilo Durán en la Champions

Durán lleva los cuatro partidos hasta el momento de titular y ha marcado un gol, que fue precisamente en la histórica victoria del Qarabag en la casa del Benfica, con un 3-2 en la primera jornada de la Champions League. Camilo marcó el segundo ante un club portugués sin reacción y casi eliminado en esta edición.

¡QARABAG SE LO EMPATÓ AL BENFICA! El colombiano Camilo Durán anotó el 2-2 en Portugal.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/boP6g4wLXH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025