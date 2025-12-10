Desgracia para posible citado de Selección Colombia al Mundial 2026: DT confirmó lo peor

Hasta que a Cristhian Mosquera no se le vea jugando con un país diferente a Colombia, las chances de que sea parte de la selección de mayores están vivas de cara al Mundial 2026.

En varias ocasiones el central que milita en Arsenal ha sido mencionado para la Tricolor, pero este no se define por saber si defenderá los colores de Colombia, o si seguirá estando en los procesos de España.

Su continuidad de los próximos meses en territorio británico iba a ser clave para saber lo que pasaría con él de cara a la próxima Copa del Mundo.

Hasta diciembre todo marchaba de maravilla, pero en las últimas horas su entrenador, Mikel Arteta, ha dado a conocer que una desgraciada lesión que reviste gravedad le cayó a Mosquera.

“Desafortunadamente, va a estar fuera durante semanas, es mucho más de lo que esperábamos, pero el jugador lo estaba sintiendo, así que va a estar fuera durante semanas”, avisó luego del partido del fin de semana ante Aston Villa.

Cristhian Mosquera sale lesionado del duelo de Premier League | Foto: Getty Images

Que le caiga a este dicho infortunio en este momento, le corta la racha que venía teniendo donde era uno de los titulares inamovibles del conjunto de Londres.

Para este solo resta la recuperación de su forma física al término de este año e inicio del siguiente, lo que le daría la posibilidad de volver a estar en el radar de alguno de los dos seleccionados de cara al próximo Mundial.

¿Mosquera ya se decidió?

Ante la incertidumbre de su decisión, en las últimas semanas la prensa española le lanzó de nuevo el interrogante, mismo que esquivó.

“Es una pregunta que me hacen mucho... estoy muy tranquilo”, respondió sin inclinarse por los ibéricos, o colombianos.

“Estoy trabajando en mi club para que se den grandes cosas y es el camino a seguir”, fue cómo habló de su futuro deportivo.

Cristhian Mosquera puede ser opción de Selección Colombia si este se decide y la directiva lo llama. | Foto: Arsenal FC via Getty Images

Esta no es la primera vez que Mosquera deja entreabierta la puerta para que la Tricolor piense en citarlo en la previa de la cita mundialista en Norteamérica.

Aunque Colombia cuenta con grandes nombres en zona defensiva, un jugador de Arsenal, que tiene apenas 21 años y se ha formado la mayor parte de su carrera en Europa, no le caería nada mal al plantel.

En octubre pasado el medio RTVE lo tuvo en exclusiva y lo cuestionó por su decisión sobre el seleccionado que representaría.

Allí tampoco fue claro, y solo se remitió a decir que “al final me dedico a lo que depende de mí, el día a día en mi club, y hasta ahora estoy muy contento, así que me exijo a mí mismo para que se abran grandes puertas”.

Cruce de versiones con Colombia

Mientras Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol dice: “Es español de nacimiento, de padres colombianos. Se le propuso que viniera a las convocatorias Sub-20 y fue tajante de que su objetivo era pertenecer a España”.

Ramón Jesurún y Néstor Lorenzo deberán tomar una decisión sobre Cristhian Mosquera. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images