Revelan primera decisión de la Selección Colombia sobre Cristhian Mosquera para el Mundial 2026

Aunque Cristhian Mosquera manifestó públicamente su deseo de jugar para España, en la Selección Colombia harían la gestión para intentar convencerlo de defender la camiseta amarilla en el Mundial 2026.

El zaguero nacido en Alicante tiene padres colombianos, lo que le permite ser elegible para la Tricolor.

El problema es que España ya dio pasos agigantados en su proceso de formación deportiva y lo ha convocado varias veces a las divisiones menores. En septiembre, por ejemplo, hizo parte de la selección sub-21 que jugó frente a Chipre y Kosovo.

El nombre de Cristhian Mosquera ya estaba sonando entre los hinchas de la Selección Colombia, sin embargo, todo se escaló tras su llegada al Arsenal de la Premier League.

Cristhian Mosquera, defensor español y de padres colombianos que juega para el Arsenal | Foto: UEFA via Getty Images

FCF lo intentará

El clamor generalizado ha llegado hasta oídos de Néstor Lorenzo, quien habría dado el visto bueno para gestionar el posible ‘fichaje’ de Cristhian Mosquera hacia la Copa del Mundo del próximo año.

El periodista Alexis Rodríguez confirmó la decisión tomada al interior de la Tricolor. “Federación Colombiana buscará un nuevo acercamiento con Cristhian Mosquera“, indicó en su cuenta de X.

Y es que en el pasado ya habían intentado seducirlo para las selecciones menores de Colombia, pero terminó decantándose por España.

Según Carlos Antonio Vélez, fue el técnico Héctor Cárdenas el que se acercó a Mosquera y gestionó su posible llegada a la Selección Colombia.

No obstante, ese intento no surtió efecto y el defensor surgido en la cantera del Valencia se quedó en su lugar de nacimiento hasta el momento del debut como profesional en La Liga.

Es cierto que la Selección Colombia cuenta con una amplia baraja de centrales, pero ninguno de ellos está en un equipo top de Europa.

Lo más cercano a ello es el caso de Juan David Cabal, quien juega en la Juventus y acabó de volver de una larga lesión en la rodilla.

Dávinson Sánchez, principal líder de la defensa colombiana, juega para el Galatasaray de Turquía, mientras que Jhon Janer Lucumí se quedó esta temporada en el Bologna de Italia pese a las ofertas que lo acercaron a la Premier.

#CortitasYalPie



Federación 🇨🇴⚽️ buscará un nuevo acercamiento con Cristhian Mosquera



Central, 21 años, juega para Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 y Selección 🇪🇦 Sub 21



Mosquera nació en Alicante 🇪🇦, de padres 🇨🇴 y se inició como futbolista en el Valencia 🇪🇦



OJO tambien con el hermano menor 🌟 pic.twitter.com/WvabZkct3k — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) September 19, 2025

Mosquera piensa en España

Aunque la FCF hará la gestión para acordar un encuentro con Cristhian Mosquera, los objetivos del jugador parecen estar claros hacia la selección española.

En entrevista con El Larguero manifestó su deseo de ser convocado por Luis de la Fuente, entrenador de La Roja. “Esperemos, ese es el objetivo”, respondió.

“Hay grandísimos jugadores en todas las posiciones. Yo me dedico en mi club a trabajar y cuando tenga que llegar la oportunidad, es Dios el que me abrirá las puertas”, completó sobre sus objetivos a nivel de selecciones.

Y es que el nombre de Mosquera también ha generado revuelo en la prensa española, ante la inminente amenaza de Colombia como interesado en convocarlo.