Suscribirse

Deportes

Carlos Antonio Vélez revela por qué Cristhian Mosquera no quiere jugar en la Selección Colombia

Aunque tiene padres colombianos y no ha debutado en la absoluta de España, su decisión estaría tomada.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

17 de septiembre de 2025, 3:33 p. m.
Cristhian Mosquera sigue siendo elegible para la Selección Colombia
Cristhian Mosquera sigue siendo elegible para la Selección Colombia | Foto: Captura Win Sports // Getty Images

Cristhian Mosquera cumplió con creces en su debut por la Champions League. El defensa nacido en España hizo olvidar la ausencia de William Saliba y respondió a la altura de lo exigido por el técnico Mikel Arteta.

De acuerdo a la prensa europea, Mosquera está haciendo méritos para ser llamado a la selección española y podría entrar en la lista de convocados a las eliminatorias de octubre.

Eso sería el punto final a la historia sobre su posible llamado a la Selección Colombia, que depende del ‘ok’ del jugador para sumarse al proceso usando la nacionalidad de sus padres.

Mosquera ha hecho toda su carrera lejos del territorio colombiano e incluso su acento se asemeja más a su natal Alicante, sin embargo, en el fútbol hay varios casos de jugadores que se decantaron por la nacionalidad de sus ancestros antes del país en el que crecieron.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 13: Cristhian Mosquera of Arsenal during the Premier League match between Arsenal and Nottingham Forest at Emirates Stadium on September 13, 2025 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)
Cristhian Mosquera, defensa del Arsenal | Foto: Getty Images

¿Por qué no quiere jugar con la Selección Colombia?

Aunque habla como español y ha jugado para la sub-21 de ese país, Cristhian Mosquera tiene relación con Colombia en la sangre.

De hecho, cuando llegó al Arsenal confesó que su programa favorito en la televisión era ‘El Desafío’, reality de deportistas que se transmite a través de Caracol TV.

Aún cuando guarda un cariño especial por Colombia, el defensor central estaría decidido a jugar con España y descartar la posibilidad de ponerse la camiseta amarilla para el Mundial de 2026.

Carlos Antonio Vélez tocó el tema de Mosquera y reveló las razones que lo alejan de la Tricolor. “Varias veces lo mencioné aquí hasta que me dijeron: ‘no lo mencione más porque el no quiere venir a jugar a Colombia’. ¿Como quieren que venga a jugar a Colombia un hombre como Cristhian Mosquera si nunca lo miraron?“, indicó en Palabras Mayores.

Contexto: Jhon Jáder Durán no es el único: se lesionó otro jugador de Selección Colombia y sería baja

“Alguna vez, el profesor (Héctor) Cárdenas tuvo un contacto con él y no quiso venir a la Sub-20. Era precisamente porque se le había ignorado por todos los técnicos que ha tenido Colombia”, agregó Vélez.

Carlos Antonio destacó los buenos números que ha tenido Mosquera en su arranque de temporada con el Arsenal, consecuencia de la lesión de Saliba contra Liverpool.

“Lo que pasa es que nuestro técnico está casado con Yerry Mina y seguramente irá al Mundial. Me detengo en Mosquera porque todavía puede ser elegible”, agregó.

Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores del 17 de septiembre de 2025

Claridad en el reglamento de la Fifa

La Fifa establece que un jugador puede cambiar de selección siempre y cuando no haya jugado un partido oficial con el primer equipo de otro país. Mosquera ha sido convocado hasta la Sub-21 de España, pero todavía no debuta bajo las órdenes de Luis de la Fuente en la de mayores.

Contexto: FIFA cedió ante los reclamos: decisión oficial le cambia las cosas a la Selección Colombia

En septiembre fue convocado para liderar la defensa de la selección juvenil de España en los partidos clasifocatorios al campeonato europeo de la categoría. Se espera que en octubre aparezca nuevamente en la lista, sin embargo, todo podría cambiar si lo citan en la absoluta.

Eso no solo será una noticia para el futuro de España, sino que pondría fin a la esperanza de Colombia por contar con un defensor de primera categoría como Cristhian Mosquera.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hamilton, el cartagenero ‘Afrorockstar’, debutará en los Premios Juventud en medio de su creciente carrera

2. Juan Fernando Quintero es motivo de lamento en Argentina: DT no aguantó y dijo lo que piensa

3. Congreso recibió proyecto para convertir al Caribe en la primera Región Ente Territorial de Colombia

4. Así es como Estados Unidos se prepara para una guerra con drones: el arte letal sin tripulantes que ha puesto en jaque a Rusia

5. Agricultura permanente sería la principal causa de deforestación en Colombia, advierte prestigioso instituto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaCarlos Antonio VélezArsenalChampions LeagueFIFA

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.