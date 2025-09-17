Cristhian Mosquera cumplió con creces en su debut por la Champions League. El defensa nacido en España hizo olvidar la ausencia de William Saliba y respondió a la altura de lo exigido por el técnico Mikel Arteta.

De acuerdo a la prensa europea, Mosquera está haciendo méritos para ser llamado a la selección española y podría entrar en la lista de convocados a las eliminatorias de octubre.

Eso sería el punto final a la historia sobre su posible llamado a la Selección Colombia, que depende del ‘ok’ del jugador para sumarse al proceso usando la nacionalidad de sus padres.

Mosquera ha hecho toda su carrera lejos del territorio colombiano e incluso su acento se asemeja más a su natal Alicante, sin embargo, en el fútbol hay varios casos de jugadores que se decantaron por la nacionalidad de sus ancestros antes del país en el que crecieron.

Cristhian Mosquera, defensa del Arsenal | Foto: Getty Images

¿Por qué no quiere jugar con la Selección Colombia?

Aunque habla como español y ha jugado para la sub-21 de ese país, Cristhian Mosquera tiene relación con Colombia en la sangre.

De hecho, cuando llegó al Arsenal confesó que su programa favorito en la televisión era ‘El Desafío’, reality de deportistas que se transmite a través de Caracol TV.

Aún cuando guarda un cariño especial por Colombia, el defensor central estaría decidido a jugar con España y descartar la posibilidad de ponerse la camiseta amarilla para el Mundial de 2026.

Carlos Antonio Vélez tocó el tema de Mosquera y reveló las razones que lo alejan de la Tricolor. “Varias veces lo mencioné aquí hasta que me dijeron: ‘no lo mencione más porque el no quiere venir a jugar a Colombia’. ¿Como quieren que venga a jugar a Colombia un hombre como Cristhian Mosquera si nunca lo miraron?“, indicó en Palabras Mayores.

“Alguna vez, el profesor (Héctor) Cárdenas tuvo un contacto con él y no quiso venir a la Sub-20. Era precisamente porque se le había ignorado por todos los técnicos que ha tenido Colombia”, agregó Vélez.

Carlos Antonio destacó los buenos números que ha tenido Mosquera en su arranque de temporada con el Arsenal, consecuencia de la lesión de Saliba contra Liverpool.

“Lo que pasa es que nuestro técnico está casado con Yerry Mina y seguramente irá al Mundial. Me detengo en Mosquera porque todavía puede ser elegible”, agregó.

Claridad en el reglamento de la Fifa

La Fifa establece que un jugador puede cambiar de selección siempre y cuando no haya jugado un partido oficial con el primer equipo de otro país. Mosquera ha sido convocado hasta la Sub-21 de España, pero todavía no debuta bajo las órdenes de Luis de la Fuente en la de mayores.

En septiembre fue convocado para liderar la defensa de la selección juvenil de España en los partidos clasifocatorios al campeonato europeo de la categoría. Se espera que en octubre aparezca nuevamente en la lista, sin embargo, todo podría cambiar si lo citan en la absoluta.