Cristhian Mosquera desmiente lo dicho en Selección Colombia de su convocatoria: “no recuerdo”

Continúa siendo tema de conversación en Colombia Cristhian Mosquera, y su posible citación a la selección nacional de mayores.

Si bien el jugador a lo largo de su carrera deportiva ha representado siempre a España, nació allí y hoy día juega con la Sub-21, hay chances de que sea llamado por la Tricolor.

Al ser uno de sus padres de nacionalidad cafetera, este tendría una chance de vestirse con los colores colombianos.

Cristhian Mosquera, defensa del Arsenal | Foto: Getty Images

Su crecimiento acelerado de la carrera deportiva en donde ya se le ve en Arsenal de Inglaterra, hace que en Colombia se meta presión para que lo tengan en cuenta.

Desde hace meses que se viene especulando sobre dicha posibilidad, pero hasta la fecha no existe claridad total en las intenciones de Mosquera.

Recientemente ha ido dejando la puerta abierta a desligarse de los procesos de la Roja, para venir a ser parte de la Tricolor.

¿Mienten en la Selección Colombia?

Su más reciente pronunciamiento dejó aún más dudas al respecto de la posibilidad de jugar con la Selección Colombia.

En una entrevista divulgada en las últimas horas por el Diario AS, el defensa central dio a entender que jamás se enteró de una conversación para ser llevado a Colombia, como lo expresó el presidente de la FCF.

“Cuando tenía 14 o 15 años, España me contactó. En ese momento, no recuerdo haber tenido ninguna conversación con Colombia", aseveró.

Dicha respuesta causa gran sorpresa, y más, una siguiente donde reitera que no le ‘cierra las puertas’ a nadie. Así las cosas, lo de la Tricolor sigue latente.

“Por ahora, he seguido mi proceso habitual con España. Pero no le cierro las puertas a nadie”, avisa dando un campanazo claro a Néstor Lorenzo.

Néstor Lorenzo podría seguir teniendo chances de llamar a Cristhian Mosquera | Foto: Getty Images

“Intento seguir con mi día a día en mi club y dejar que las puertas se abran cuando sea necesario”, refirió, dando a entender que espera por lo que venga para su carrera deportiva.

“Fue tajante”

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, reveló en una reciente entrevista con Antena 2 la negativa de Mosquera ante una propuesta anterior.

“Es español de nacimiento, de padres colombianos. Se le propuso que viniera a las convocatorias Sub-20 y fue tajante de que su objetivo era pertenecer a España”, expresó el dirigente.

A raíz de lo mencionado por Jesurún, diversas voces han surgido, muchas de ellas pidiendo que no se insista más con un jugador que no muestra interés por Colombia.

Fabián Vargas fue uno de los más directos al respecto: “Alternativas hay. Si ya le cerró la puerta en algún momento, quédese con España”.