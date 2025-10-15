Suscribirse

Deportes

Cristhian Mosquera aparece un día después de jugar la Selección Colombia: esto dijo de ser convocado

Por los medios españoles fue requerido tras haber jugado un par de partidos con la Sub-21 de España. Allí habló de su citación a Colombia.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

15 de octubre de 2025, 6:28 p. m.
Cristhian Mosquera, jugador del Arsenal que podría ser citado a la Selección Colombia
Cristhian Mosquera, jugador del Arsenal que podría ser citado a la Selección Colombia | Foto: Captura a video de Radio MARCA

Una vez más Cristhian Mosquera le hace el quite a la respuesta sobre si jugará para la Selección Colombia de Mayores.

En una reciente entrevista hecha por Radio MARCA, el zaguero con posibilidades de integrar la selección colombiana no dio pistas de dónde quisiera ser llamado.

A lo largo de las últimas semanas eso ha sido un tema de conversación fuerte tanto en España, como en Colombia.

BILBAO, SPAIN - SEPTEMBER 16: Cristhian Mosquera of Arsenal speaks to the media after the team's victory in the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Athletic Club and Arsenal FC at Estadio de San Mames on September 16, 2025 in Bilbao, Spain. (Photo by Juanma - UEFA/UEFA via Getty Images)
Cristhian Mosquera, defensor del Arsenal y España Sub-21 | Foto: UEFA via Getty Images
Contexto: Revelan primera decisión de la Selección Colombia sobre Cristhian Mosquera para el Mundial 2026

Durante las últimas horas el combinado ibérico lo tuvo en sus filas, pero en la categoría Sub-21 donde jugó y llevó el brazalete de capitán.

Justo por ese paso significativo que fue ser el líder de los españoles en una división menor, es que los medios lo requirieron para que este dijera si ya rechazó como tal a Colombia.

Sin dar un sí o un no certero, Mosquera evadió la respuesta así: “En la SUB-21 somos una familia, eso se vio ayer en el campo y por eso logramos la victoria”.

Dicha respuesta se produce justo un día después de que la Selección Colombia acabase la primera gira de la preparación rumbo al Mundial 2026.

En la noche del martes anterior, el equipo colombiano igualó ante Canadá por resultado 0-0 y días antes, se había ido victoriosa frente a México por 4-0.

¿A qué juega Mosquera?

Alrededor del crecimiento de Mosquera y que está jugando en Arsenal inglés, se ha generado una campaña para sumarlo a las filas nacionales.

Ser un jugador de 21 que ya está en la élite, llama la atención. Si bien su cercanía con el país puede estar, todos los procesos menores los ha hecho con España.

Néstor Lorenzo escuchó el clamor de los hinchas sobre el defensor central Cristhian Mosquera
Néstor Lorenzo sigue teniendo la chance de llamar a Cristhian Mosquera | Foto: Getty Images

Hace días nada más, estando vestido con los colores de los españoles, al medio TVE el defensor le abrió las puertas para que Colombia lo llamase.

"Me dedico al día a día en mi club, así que me exijo a mí mismo para que se abran grandes puertas“, aseveró.

En Colombia el periodista Diego Rueda dio una información acerca del caso, la cual dio pistas de lo que podría llegar a pasar en los próximos meses.

Contexto: Carlos Antonio Vélez revela por qué Cristhian Mosquera no quiere jugar en la Selección Colombia

"Mosquera podrá jugar con Colombia. España lo descartóy el jugador ya dio el aval para ser convocado por la Tricolor“, manifestó el de Caracol Radio.

Mosquera: tema de debate nacional

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en una entrevista reciente con Antena 2 contó de la negativa de Mosquera ante un ofrecimiento pasado.

“Es español de nacimiento, de padres colombianos. Se le propuso que viniera a las convocatorias Sub-20 y fue tajante de que su objetivo era pertenecer a España”, dijo el dirigente.

🇨🇴😱 Ramón Jesurún acabó con los rumores y habló del caso de Cristhian Mosquera y la Selección Colombia

Publicada por Antena 2 en Miércoles, 24 de septiembre de 2025

En vía de lo dicho por Jesurún, otras opiniones se han escuchado y casi que piden que ya no se insista más por un jugador que no quiere a Colombia.

Fabían Vargas fue uno de los que fue recio con esto: “Alternativas hay. Si ya le cerró la puerta en algún momento, quédese con España”.

Adolfo Pérez también opinó: “No nació en Colombia, es español. ¿Qué necesidad?“. Hay jugadores nacidos que han jugado las Eliminatorias.

