Cristhian Mosquera se decidió y abrió la puerta para jugar en Selección Colombia: esto dijo

Después de varios meses de versiones encontradas, el defensor colombo-español se refirió a la posibilidad de ser convocado por la Tricolor camino al Mundial 2026.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

10 de octubre de 2025, 4:52 p. m.
Cristhian Mosquera desata la ilusión en Colombia
Cristhian Mosquera desata la ilusión en Colombia | Foto: Captura RTVE

Cristhian Mosquera abrió la puerta para jugar en la Selección Colombia y ahora el balón está en la cancha de la Federación Colombiana de Fútbol, en conjunto al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

En septiembre pasado parecía cerrarse la posibilidad por declaraciones de ambas partes, sin embargo, al defensor de padres colombianos le preguntaron si estaría dispuesto a ponerse la Tricolor y su respuesta encendió la esperanza.

Contexto: México vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor en su primer amistoso rumbo al Mundial 2026

Y es que Cristhian Mosquera es uno de los mejores prospectos defensivos de la Premier League. Esta temporada llegó al Arsenal y está peleando el puesto en la zaga central contra el francés William Saliba, al punto que recibió elogios por parte del técnico Mikel Arteta.

Mosquera ha sido convocado por la selección Sub-21 de España, pero nunca en la absoluta. Eso le permite cambiar de país ante la FIFA si así lo deseara, aunque primero debe jugar un partido amistoso u oficial con Colombia.

¿Qué dijo Cristhian Mosquera?

El defensor de 21 años fue entrevistado por la RTVE y en una de las preguntas se refirió a las versiones que lo relacionan con la Selección Colombia.

“Al final me dedico a lo que depende de mí, el día a día en mi club, y hasta ahora estoy muy contento, así que me exijo a mí mismo para que se abran grandes puertas”, declaró.

Contexto: A James Rodríguez le soltaron incómoda pregunta: su reacción generó más de 100.000 vistas

En España tiene mucha competencia para ganarse un puesto en la selección de mayores, lo que abre la puerta para que Colombia lo contacte.

De hecho, esta semana se lesionó Dean Huijsen y fue desconvocado. Luis de la Fuente tenía la posibilidad de convocar a Mosquera como reemplazo, pero prefirió irse por Aymeric Laporte.

LONDON, ENGLAND - AUGUST 12: Cristhian Mosquera of Arsenal FC poses for a portrait during the official UEFA Champions League 2025/26 portrait session on August 12, 2025 in London, England. (Photo by Harry Murphy - UEFA/UEFA via Getty Images)
Cristhian Mosquera, defensor español y de padres colombianos que juega para el Arsenal | Foto: UEFA via Getty Images

Presente envidiable

El colombo-español reconoce que su nombre se ha catapultado tras el fichaje por el Arsenal, un equipo candidato al título en Inglaterra y que lidera la tabla de posiciones en la Champions League.

“Llegas a un club grande, que está luchando por Champions, por la Premier, y al final un club así tiene que tener a los mejores jugadores. Tengo que hacer mi trabajo en el día a día, aprender de ellos y eso lo importante”, agregó.

Por ahora, los objetivos de Cristhian Mosquera están puestos en su club y la pelea por el puesto contra Saliba, al que admira profundamente.

Antes del parón de selecciones asumieron el liderato del fútbol inglés, situación que tiene ilusionados a los hinchas. “Este año se respira ese ambiente de ganadores, de que nos vemos capaces dentro del vestuario, también lo que se respira con los aficionados. Creo que este va a ser un gran año para el Arsenal”, sentenció.

En esta doble fecha FIFA fue convocado por la selección española Sub-21, cosa que no le impide recibir el llamado de Colombia en noviembre si así lograran acordarlo con la FCF.

Lo primero será llamar y dialogar al respecto, antes de revisar que toda la documentación esté en orden para poder incluirlo.

