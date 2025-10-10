A James Rodríguez le soltaron incómoda pregunta: su reacción generó más de 100.000 vistas

James Rodríguez fue la sensación en Texas para los hinchas que se acercaron al hotel de concentración en busca de fotos y autógrafos de los jugadores de la Selección Colombia.

En medio del contacto con la afición, el volante cucuteño terminó a carcajadas por una incómoda pregunta que tiene su historia en aquellas transmisiones que solía hacer a través de Twitch.

“James, ¿Mia Khalifa o Esperanza Gómez?" le preguntaron al 10 mientras firmaba una camiseta con su nombre, haciendo referencia a las famosas actrices de contenido para adultos.

El capitán de la Tricolor soltó la risa y, aunque no respondió, el video se hizo viral en redes sociales al punto de acumular más de 100.000 vistas en 12 horas.

Respuesta de James Rodríguez

Lo cierto es que James ya había respondido esa pregunta años atrás y esa es la razón de la carcajada, pues fue uno de los clips más buscados que dejó su etapa como streamer.

“Qué son esas preguntas gente. Hay que apoyar el talento nacional”, respondió el entonces futbolista del Al-Rayyan.

James Rodríguez tuvo mucho éxito en las plataformas de streaming, sin embargo, desde su paso al Rayo Vallecano lo dejó de hacer. En Club León tampoco lo hace y parece que esa es una época de su vida que ya pasó.

Y es que cada cosa que decía en las transmisiones tenía repercusión en redes sociales, medios de comunicación colombianos e incluso fuera del país.

De hecho, esa faceta lo catapultó a ser presidente de un club y patear un penal en la Kings League.

James Rodríguez hablando con Gerard Piqué en la previa al partido de Colombia en la Kings League | Foto: @kingsleague

¿Cuando juega Colombia contra México?

El segundo máximo goleador histórico de la Selección Colombia arrancará el camino hacia el Mundial este sábado, 11 de octubre, enfrentando a México en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Dicho compromiso está programado para las 8:00 de la noche (hora de Colombia) y será transmitido a través de Caracol y RCN.

La idea de Néstor Lorenzo es ir probando alternativas a los jugadores que son habitualmente titulares, como es el caso de James Rodríguez.

Es por eso que dejó a algunos de sus habituales convocados por fuera y citó a otros que no tuvieron mucha oportunidad en las eliminatorias sudamericanas.

James apunta a ser inicialista contra México por compromisos comerciales, sin embargo, podría salir en el segundo tiempo dejando su lugar para Yáser Asprilla o Juan Fernando Quintero.